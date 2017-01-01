AIデモを簡単にするアバタープロダクトウォークスルーメーカー
プロフェッショナルな製品説明とインタラクティブなデモを瞬時に作成。リアルなAIアバターを活用して複雑な機能を簡素化し、理解を深めます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新規ユーザー向けに、魅力的なAIアバターの生成の初期設定と基本機能を案内する2分間の製品ウォークスルーを作成してください。鮮やかでユーザーフレンドリーなビジュアルスタイルと親しみやすいAIナレーションで提示し、HeyGenの強力なAIアバターと効率的なナレーション生成機能を紹介しながら、使いやすさを強調します。
製品マネージャーを対象にした90秒のダイナミックな説明ビデオを開発し、洗練された製品説明を作成するAIビデオジェネレーターの効率性を示します。クリーンでモダンな美学と魅力的な音楽の下地を利用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、自動字幕/キャプションを活用して、明確さと広範なアクセス性を確保します。
企業トレーナー向けに、専門的なトレーニングのためのAIアバターのカスタマイズ方法を詳細に説明する75秒の魅力的なビデオを作成してください。プロフェッショナルで高品質なビジュアルスタイルと明確で権威ある音声ナレーションを採用し、HeyGenの高度なAIアバターのカスタマイズオプションと、さまざまな学習プラットフォーム向けの柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIアバタープロダクトウォークスルーの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターと強力なテキストビデオエンジンを使用して、魅力的な製品ウォークスルーを簡単に生成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIビデオジェネレーターがそれをダイナミックなビデオに変換し、リアルなAIナレーションと自動ビジュアルを提供します。これにより、包括的な製品説明が可能になります。
HeyGenは製品ウォークスルービデオのカスタマイズにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、ロゴや企業カラーの統合を可能にする強力なブランディングコントロール、画面録画機能、特定の製品機能を強調する自動ズーム効果など、広範なカスタマイズオプションを提供します。ユーザーはまた、豊富なメディアライブラリを活用して、あらゆる製品タイプに対して真にパーソナライズされたプロフェッショナルグレードのマーケティブクリエイティブを作成できます。
HeyGenは製品ウォークスルーの字幕とキャプションを自動生成できますか？
はい、HeyGenは自動字幕/キャプション機能を備えており、製品ウォークスルーがより広い視聴者にアクセスしやすく、理解しやすくなります。このエンドツーエンドのビデオ生成機能は、ポストプロダクションを効率化し、トレーニングのエンゲージメントと教育コンテンツを強化しながら、時間と労力を大幅に節約します。
HeyGenのAIアバターは製品ディスプレイの効果をどのように高めますか？
HeyGenの先進的なAIアバターは、製品ディスプレイビデオのための人間のようなプレゼンターを提供し、自然なAIナレーションで詳細な製品説明を行うことができます。このプロンプトネイティブなビデオ作成により、視聴者を引きつけ、エンゲージメントを高めるリアルな製品アバターが可能になり、物理的なスタジオを必要としない理想的なアバタープロダクトウォークスルーメーカーとして機能します。