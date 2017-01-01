アバター製品ウォークスルー生成ツール: エンゲージメントとコンバージョンを向上
アバター製品ウォークスルー生成ツールを使用して、製品デモを変革しましょう。ダイナミックなAIアバターを活用して、ユーザーオンボーディングを迅速化する魅力的でパーソナライズされた体験を作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームやコンテンツクリエイター向けに、HeyGenのパワーを示す1分間のプロモーションビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはダイナミックで活気に満ちたもので、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートを強調し、アスペクト比のリサイズとエクスポートが異なるソーシャルプラットフォームにコンテンツを適応させる方法を示します。オーディオはアップビートで、ユーザーがメッセージを多様なオーディエンスに響かせるためにどのように簡単に調整できるかを示し、すべてのデモをユニークでインパクトのあるものにします。
忙しい起業家やトレーニング部門を対象に、効率的な自動ビデオ作成に焦点を当てた90秒の指導ビデオを制作してください。時間を節約する機能を明確に示す、テンポの速いプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちたデジタルスポークスパーソンがナレーションを行います。HeyGenがAIビデオジェネレーターとしてどのように機能し、高度なボイスオーバー生成と字幕/キャプションを活用して、内部トレーニングや外部プロモーションのためにプロフェッショナルなコンテンツを迅速に作成し、努力を最小限に抑えながら出力を最大化するかを説明します。
企業クライアントや国際マーケティングチーム向けに、HeyGenのグローバルリーチを持つ非常に魅力的なビデオコンテンツを提供する能力を強調する洗練された2分間のプレゼンテーションを開発してください。ビジュアルスタイルは多様で洗練されており、AIアバターがさまざまなシナリオで多言語アバターサポートを示します。メディアライブラリ/ストックサポートからの豊富なビジュアルを統合し、グローバルな製品ウォークスルーを紹介し、これが多様な市場向けのアバター製品ウォークスルー生成ツールをどのように強化し、世界中で強力な顧客エンゲージメントを確保するかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは製品ウォークスルーの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術とAIアバターを活用して、ビデオ作成プロセス全体を自動化します。ユーザーはシンプルなスクリプトからプロフェッショナルで魅力的なビデオコンテンツを生成でき、製品ウォークスルーやパーソナライズされた製品デモを簡単に作成できます。
HeyGenは既存のワークフローと統合してパーソナライズされたビデオコンテンツを作成できますか？
はい、HeyGenはChrome拡張機能やCRM統合を含む強力な統合機能を提供し、ビデオ制作を効率化します。これにより、パーソナライズされた担当者の応答や、現在の営業およびマーケティングエコシステム内でのスケーラブルな自動ビデオ作成が可能になります。
HeyGenのAIアバターにはどのような技術的カスタマイズオプションがありますか？
HeyGenはデジタルスポークスパーソンのカスタムアバター作成や高度なボイスクローン技術を使用した音声カスタマイズを含む広範なカスタマイズを提供します。さらに、多言語アバターサポートにより、魅力的なビデオコンテンツがグローバルに響き渡ります。
HeyGenのビデオ出力の品質と適応性に寄与する機能は何ですか？
HeyGenはスタジオ品質のデジタルアバターとテキスト-ビデオ技術を利用してプロフェッショナルグレードのビデオを制作します。プラットフォームはアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートし、さまざまなプラットフォームに柔軟に対応しつつ、一貫したブランド管理を維持します。