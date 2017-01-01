開発者やITチーム向けに、アバター製品ウォークスルー生成ツールのシームレスなセットアップを紹介する2分間の技術的なウォークスルーを作成してください。このビデオでは、画面録画されたステップとAIアバターが各段階を説明するクリアで情報豊富なビジュアルスタイルを取り入れます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能が、初期のユーザーオンボーディングプロセスをどのように簡素化するかを強調し、AIアバターを使用してユーザーが技術的な設定をスムーズに理解できるようにします。

ビデオを生成