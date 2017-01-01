アバタープロダクトデモメーカー: AIで魅力的なデモを作成
魅力的なプロダクトデモビデオをこれまで以上に速く作成。AIアバターがあなたのメッセージを語り、複雑な概念を理解しやすくします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テックスタートアップや教育者向けに設計された、HeyGenの直感的な「AIビデオ作成プラットフォーム」としての能力を詳述する45秒の説明ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で親しみやすく、穏やかなバックグラウンドミュージックを使用し、「スクリプトからのテキストビデオ変換」と自然な「ボイスオーバー生成」を使用してスクリプトをビデオに変換する手間のかからないプロセスを強調します。
eコマースブランドやデジタル広告主を対象に、HeyGenの「高パフォーマンスビデオ広告」と魅力的な「AI UGCビデオ」を作成する力を示す、ダイナミックな60秒の高パフォーマンスビデオ広告を開発してください。コンバージョンに焦点を当てたプロフェッショナルなビジュアル美学とトレンディなバックグラウンドオーディオを提示し、広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用し、効率的な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を通じてさまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを最適化することに焦点を当てます。
企業トレーナーやコンテンツクリエーター向けに、HeyGenの多様な「ビデオテンプレート」を活用した「AIプレゼンター」の多用途性を示す、洗練された30秒のビデオをデザインしてください。ビデオはプロフェッショナルで自信に満ちたビジュアルスタイルを維持し、権威あるが親しみやすいオーディオを組み合わせ、アクセス可能な「字幕/キャプション」がコミュニケーションを強化し、さまざまな「AIアバター」がどのようにメッセージをパーソナライズしてあらゆるオーディエンスに届けるかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高パフォーマンスのプロダクトデモビデオやビデオ広告の作成を支援しますか？
HeyGenは高度なAIビデオ作成プラットフォームであり、ユーザーが魅力的なプロダクトデモビデオや高パフォーマンスのビデオ広告を簡単に制作できるようにします。AIアバタージェネレーターを利用して、スクリプトをダイナミックなビジュアルコンテンツに変換し、クリエイティブなメッセージを効果的にオーディエンスに伝えます。
HeyGenでどのようなAIアバターをクリエイティブコンテンツに生成できますか？
HeyGenのAIアバタージェネレーターは、カスタムAIアバターやリアルなAIアバターを含む多様なAIアバターを作成でき、ブランドにぴったり合ったものを提供します。これらのパーソナライズされたAIプレゼンターは、ビデオコンテンツをよりユニークで記憶に残るものにし、さまざまなクリエイティブな用途に対応します。
HeyGenはテンプレートやその他の機能を使用してビデオ制作プロセスを簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenは、さまざまなニーズに対応した豊富なビデオテンプレートとシーンを備えており、AIビデオ作成プラットフォームのプロセスを大幅に簡素化します。この機能により、説明ビデオやAI UGCビデオを迅速に生成し、効率を最大化しながら品質を損なうことなくコンテンツを制作できます。
HeyGenはグローバルコンテンツ戦略のための多言語サポートとブランディングコントロールを提供していますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオにロゴやブランドカラーをシームレスに統合して一貫したメッセージを伝えることができます。さらに、当プラットフォームは包括的な多言語サポートとボイスオーバー生成を提供し、多様なグローバルオーディエンス向けにコンテンツを簡単に制作できます。