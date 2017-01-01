アバタープロダクトデモジェネレーターでデモを向上
リアルなAIアバターで素晴らしい製品デモを自動化し、マーケティングチームのエンゲージメントを向上させます。
コンテンツクリエイターを対象にした30秒のパーソナライズされたビデオメッセージをデザインし、クライアントへのアプローチにカスタムAIアバターをどのように活用できるかを紹介します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を効率的に使用して、フレンドリーで親しみやすいビジュアルと温かく会話的な音声トーンを生成し、迅速なターンアラウンドを実現します。
国際市場に進出する企業をターゲットにした45秒の多言語ビデオ広告を制作してください。この広告は、鮮やかで目を引くビジュアルと明確で説得力のある声を使用し、HeyGenの強力な字幕/キャプション機能を通じて多様な視聴者にグローバルなアクセスを確保します。
内部コミュニケーションやトレーニングのための効率的で自動化されたビデオ作成を求める企業向けに、プロフェッショナルな60秒の説明ビデオを開発します。ビジュアルスタイルは一貫して洗練されており、明確で権威ある声が伴い、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、すべての出力でブランドの一貫性を維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の製品デモビデオや説明コンテンツを向上させることができますか？
HeyGenのAIアバタージェネレーターを使用すると、リアルなAIアバターを使って魅力的な製品デモや説明ビデオを作成できます。カスタムAIアバターを活用して、製品を一貫した洗練されたビジュアルで紹介し、従来の撮影なしでエンゲージメントを向上させることができます。
HeyGenでビデオ作成に利用できるAIアバターの種類は何ですか？
HeyGenは、豊富なストックオプションのライブラリから、リアルなカスタムAIアバターを含む独自のアバターをデザインする能力まで、多様なAIアバターを提供しています。これらの話すアバターは、さまざまな衣装や背景でさらにカスタマイズでき、あらゆるビデオ作成のニーズに対応します。
HeyGenはどのようにしてスクリプトからのビデオ生成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを非常に簡単に変換し、自然なナレーション生成を組み込むことで、自動化されたビデオ作成を効率化します。これにより、コンテンツクリエイターは複雑な編集なしで高品質のビデオを効率的に制作できます。
HeyGenはマーケティングチームがビデオコンテンツをカスタマイズし、スケールするのを助けることができますか？
もちろんです！HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、マーケティングチームがすべての多言語ビデオコンテンツでブランドの一貫性を維持するのを可能にします。多様なAIアバターを活用して、最大のインパクトを与えるパーソナライズされたビデオメッセージをスケールして配信できます。