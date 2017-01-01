アバター発表ビデオジェネレーター：製品をより早く発表
AIアバターを使用して新製品の発表ビデオを作成し、迅速な結果とコスト削減を実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーをターゲットにした45秒の活気あるビデオ広告を開発し、魅力的なビデオ広告を簡単に生成できる方法を紹介してください。ビジュアル的にはエネルギッシュでダイナミックであり、ライブラリからのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用してください。音声はHeyGenのAIビデオジェネレーターの能力を示す熱意あるナレーションで、効果的なマーケティングキャンペーンのためのスケーラブルなビデオ作成を実現します。
営業チームがユニークな顧客挨拶やHRのオンボーディングとして送信するための60秒のパーソナライズされたビデオをデザインし、真のつながりを強調してください。ビジュアルスタイルは温かく招待的で、親しみやすさを醸し出すカスタムAIアバターを使用し、表現力豊かな声で本物のコミュニケーションを実現します。このビデオは、自然なナレーション生成を備えたAIアバターを作成および展開するHeyGenの能力を際立たせ、パーソナライズされたコミュニケーションを効果的にします。
コンテンツクリエイターを対象にした15秒のソーシャルメディア発表ビデオを作成し、迅速でインパクトのあるコンテンツ作成を示してください。このビデオはテンポが速く視覚的に魅力的で、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートとダイナミックなアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用します。音声はパンチが効いてクリアで、自動字幕/キャプションを追加して、AIビデオ作成によって生成されたソーシャルメディア発表の最大リーチを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な発表ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、スタジオ品質のビデオを簡単に生成できるようにします。高度なAIアバターと豊富なデザインテンプレートライブラリを活用して、テキストを魅力的なビデオ広告やマーケティング資料に変換し、視聴者に響くコンテンツを作成します。
HeyGenでAIアバターをカスタマイズしてクリエイティブプロジェクトに使用できますか？
もちろんです！HeyGenは強力なAIアバタージェネレーターを提供しており、カスタムAIアバターの作成が可能です。デジタルの分身をブランドに完全に合わせてパーソナライズし、ユニークでリアルなAIアバターと表現力豊かな声を持つビデオを作成できます。
HeyGenのAIビデオジェネレーターでどのようなクリエイティブコンテンツを制作できますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用すると、パーソナライズされた挨拶ビデオ、ブランドストーリービデオ、ビデオ広告、ソーシャルメディア発表など、さまざまなクリエイティブコンテンツを制作できます。プラットフォームのダイナミックなクリエイティブとドラッグ＆ドロップエディターにより、スケーラブルなビデオ作成が簡単かつ効果的に行えます。
HeyGenはテキストをビデオに変換するためにどのような高度な機能を提供していますか？
HeyGenは高度なテキストからビデオへのエディター機能を利用して、スクリプトをリアルなAIアバターを使用した魅力的なビデオコンテンツに変換します。自動字幕/キャプションを簡単に追加し、さまざまな表現力豊かな声を選択し、独自のメディアを統合して、洗練されたスタジオ品質のビデオを制作できます。