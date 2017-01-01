アバター製品発表ジェネレーター：迅速なローンチ
スクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、魅力的でスタジオ品質の製品発表を簡単に作成します。
小規模ビジネスオーナーとデジタルマーケター向けに、テキストを魅力的なビジュアルに変える「AIビデオエージェント」の力を示す30秒のダイナミックなビデオを開発します。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、多様なシーンの切り替えと陽気で親しみやすい音声トーンを使用します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を強調し、迅速なコンテンツ制作を実現します。
ソーシャルメディアマネージャーとブランドストラテジストを対象にした60秒の洗練されたソーシャルメディア発表を制作し、「リアルなAIアバター」を説得力のあるブランドスポークスパーソンとして紹介します。ビジュアルプレゼンテーションは高精細でプロフェッショナルであり、自信に満ちた権威ある「ナレーション生成」が観客に共鳴します。デジタルペルソナをブランドメッセージにシームレスに統合する様子を示します。
eコマースビジネスとプロダクトマネージャー向けに、40秒の簡潔なプロモーションビデオを想像し、新しい「製品発表ビデオ」を簡単に作成する「スタジオ品質のビデオ」に焦点を当てます。ビジュアル美学はクリーンでプロフェッショナルであり、明確で簡潔な音声配信を行います。HeyGenの「テンプレートとシーン」の効率性を強調し、制作を迅速に開始します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてブランドのためのユニークなデジタルペルソナを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、非常にリアルなAIアバターをデザインすることができ、コンテンツのためのユニークなデジタルペルソナまたはブランドスポークスパーソンとして機能します。私たちの高度なAIアバタージェネレーターは、カスタムアバターがブランドのアイデンティティを本物に表現することを保証します。
HeyGenがスタジオ品質の製品発表ビデオを制作するのに理想的な理由は何ですか？
HeyGenは、製品発表のためのプロフェッショナルでスタジオ品質のビデオを非常に簡単に作成する力を提供します。AIビデオエージェントを活用して、スクリプトを魅力的な製品発表ビデオに変換し、ビデオ制作プロセスを大幅に効率化します。
HeyGenは私の書いたスクリプトをダイナミックなAIアバタービデオに変えることができますか？
はい、HeyGenはあなたの書いたスクリプトを瞬時に魅力的なAIアバタービデオに変換することを専門としています。私たちの洗練されたスクリプトからのテキスト-ビデオ技術と多言語音声エンジンを組み合わせて、リアルなAIアバターでコンテンツを生き生きとさせます。
HeyGenはどのようにして魅力的なソーシャルメディア発表を作成するのをサポートしますか？
HeyGenは、ソーシャルメディアでのインパクトを生み出すために特別に設計された強力なアバター製品発表ジェネレーターを提供します。自動字幕/キャプションを備えた短くてインパクトのある製品発表ビデオを簡単に制作し、プラットフォーム全体でのエンゲージメントを向上させます。