魅力的なコンテンツのためのアバタープレゼンテーションビデオジェネレーター
リアルなアバターと強力なナレーション生成でプロフェッショナルなビデオを簡単に作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナル向けに、ブランドメッセージを「カスタムAIアバター」を使ってパーソナライズする方法を紹介する60秒のダイナミックなチュートリアルを開発してください。ビジュアルスタイルはモダンで活気に満ちたもので、スクリプトから「テキストをビデオに変換」することで創造的な可能性を示し、説得力のあるエネルギッシュなナレーションを添えます。企業がターゲットオーディエンスに深く共鳴するユニークなブランドアンバサダーを迅速に作成できる方法を強調してください。
教育者やトレーナー向けに、「アバタープレゼンテーションビデオジェネレーター」ツールがオンライン学習をどのように強化するかを説明する30秒の簡潔な指導クリップを制作してください。ビジュアルスタイルは情報豊かで親しみやすく、複雑な情報を明確に伝える親しみやすい「AIアバター」をフィーチャーし、落ち着いた明瞭なナレーションとアクセシビリティのための「字幕/キャプション」をサポートします。このスニペットは、魅力的な教育モジュールのための迅速なコンテンツ作成を示すべきです。
コンテンツクリエイターを対象にした15秒のトレンディなソーシャルメディア広告をデザインし、「自分のAIアバターを作成」してバイラルコンテンツを促進する能力を宣伝してください。ビデオは視覚的に豊かでテンポの速い美学を持ち、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの多様な視覚要素とクイック編集を示します。オーディオはパンチの効いたモダンな音楽と明確で簡潔なナレーションを組み合わせ、様々なプラットフォームに合わせてビデオを最適化する「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の簡単さを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプレゼンテーション用の魅力的なAIアバタービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換する高度なAIを活用し、リアルなAIアバターとシームレスなボイスシンク技術で魅力的なアバタープレゼンテーションビデオを簡単に作成できるようにします。
HeyGenで自分のカスタムAIアバターを作成してパーソナライズされたコンテンツを作成できますか？
はい、HeyGenでは自分のカスタムAIアバターを作成し、非常にパーソナライズされたビデオコンテンツを作成できます。ブランドやメッセージを本物のように表現するユニークなAIアバターをデザインできます。
HeyGenは初心者にとって直感的なAIビデオジェネレーターですか？
HeyGenは、ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートライブラリを備えており、編集経験がなくてもAIアバターを使ったプロフェッショナルなビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはリアルな声と顔のアニメーションをAIアバターに提供しますか？
もちろんです。HeyGenは100以上のリアルなAIボイスと高度な顔のアニメーションを提供し、洗練されたボイスシンク技術を通じて、AIアバターが非常に表現力豊かで自然なプレゼンテーションを行うことを保証します。