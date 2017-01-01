AIアバターPRメーカーの手頃な価格
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、ブランドの存在感を高める魅力的なPR発表を迅速に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーや企業コミュニケーターを対象にした45秒の情報動画を開発し、内部更新や外部コミュニケーションのために迅速に「動画を生成」する方法を説明します。ビジュアルデザインはシンプルでわかりやすく、フレンドリーなAIアバターがプロセスを説明します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用して高品質な出力を迅速に作成する「動画コンテンツ作成」の効率性を強調します。音声はプロフェッショナルで理解しやすいものにします。
PRエージェンシーや企業コミュニケーション部門を対象にした60秒の洗練されたプレゼンテーションを想像してください。「AIアバター」が複雑な「PR発表メーカー」メッセージを優雅に伝え、明確で効果的なコミュニケーションの力を示します。ビジュアルスタイルは権威あるもので、HeyGenの「字幕/キャプション」でアクセシビリティを向上させます。音声はクリアで明瞭、そして重要な重みを伝えます。
コンテンツクリエイター、教育者、ソーシャルメディアマネージャー向けに、魅力的なチュートリアルやソーシャルメディアスニペットを素早く作成する20秒のダイナミックなショートビデオを作成します。ビジュアルの美学は現代的で親しみやすく、「カスタムAIアバター」が「メディアライブラリ/ストックサポート」の要素と対話します。「動画コンテンツ作成」プロセスは迅速で直感的であり、音声はエネルギッシュでフレンドリーで、注目を集めるのに最適です。
クリエイティブエンジン
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのように動画コンテンツ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーが高度なAIアバターを活用して、スクリプトをプロフェッショナルな動画コンテンツに変換し、複雑な編集なしで簡単に動画を生成できるようにします。
HeyGenでパーソナライズされたAIアバター動画を作成できますか？
もちろんです。HeyGenでは、カスタムAIアバターを開発し、パーソナライズされたAIアバター動画を生成することができ、あなたのブランドやメッセージに完璧にマッチするトーキングAIアバターを実現します。
HeyGenはどのような種類の動画コンテンツを制作できますか？
HeyGenは多用途で、マーケティングキャンペーン、魅力的なプレゼンテーション、情報豊富なチュートリアル、プロフェッショナルなブランド発表のための高品質な動画コンテンツを制作することができます。
HeyGenは多様なAI声優と言語オプションを提供していますか？
はい、HeyGenは幅広いAI声優を提供し、100以上の言語をサポートする高度なテキスト-to-スピーチ機能を備えており、あなたの動画コンテンツに広範な魅力をもたらします。