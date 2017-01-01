AIアバターPRメーカーの手頃な価格

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、ブランドの存在感を高める魅力的なPR発表を迅速に生成します。

マーケティングプロフェッショナルやプロダクトマネージャー向けに、30秒のアップビートな動画を作成し、新製品やサービスの立ち上げがいかに簡単かを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、AIアバターが簡潔で魅力的なメッセージを伝えます。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を強調し、「パーソナライズされたAIアバター動画」で効果的な「ブランド発表」を作成する方法を紹介します。音声はクリアで熱意を持ち、革新性を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーや企業コミュニケーターを対象にした45秒の情報動画を開発し、内部更新や外部コミュニケーションのために迅速に「動画を生成」する方法を説明します。ビジュアルデザインはシンプルでわかりやすく、フレンドリーなAIアバターがプロセスを説明します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用して高品質な出力を迅速に作成する「動画コンテンツ作成」の効率性を強調します。音声はプロフェッショナルで理解しやすいものにします。
サンプルプロンプト2
PRエージェンシーや企業コミュニケーション部門を対象にした60秒の洗練されたプレゼンテーションを想像してください。「AIアバター」が複雑な「PR発表メーカー」メッセージを優雅に伝え、明確で効果的なコミュニケーションの力を示します。ビジュアルスタイルは権威あるもので、HeyGenの「字幕/キャプション」でアクセシビリティを向上させます。音声はクリアで明瞭、そして重要な重みを伝えます。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイター、教育者、ソーシャルメディアマネージャー向けに、魅力的なチュートリアルやソーシャルメディアスニペットを素早く作成する20秒のダイナミックなショートビデオを作成します。ビジュアルの美学は現代的で親しみやすく、「カスタムAIアバター」が「メディアライブラリ/ストックサポート」の要素と対話します。「動画コンテンツ作成」プロセスは迅速で直感的であり、音声はエネルギッシュでフレンドリーで、注目を集めるのに最適です。
アバターPR発表メーカーの仕組み

パーソナライズされたAIアバター動画で、ブランドのメッセージに完璧に合わせたプロフェッショナルで魅力的なPR発表を迅速に作成します。

1
Step 1
AIアバターを選択
多様なAIアバターのライブラリから選ぶか、カスタムAIアバターを作成して、発表のプロフェッショナルな顔にします。
2
Step 2
発表スクリプトを追加
PR発表スクリプトを貼り付けます。テキスト-to-スピーチ技術が、アバターのために自然な音声に変換します。
3
Step 3
ビジュアルエンハンスメントを適用
ブランド要素、背景シーン、ライブラリからのメディアで動画を強化し、洗練されたブランド発表を作成します。
4
Step 4
動画をダウンロード
プロフェッショナルな動画制作を完了し、高解像度でダウンロードして、すぐにすべてのチャンネルで配信できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

本物の顧客の声や成功事例を強調する魅力的なAI動画を作成し、ブランドの評判を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIでどのように動画コンテンツ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、ユーザーが高度なAIアバターを活用して、スクリプトをプロフェッショナルな動画コンテンツに変換し、複雑な編集なしで簡単に動画を生成できるようにします。

HeyGenでパーソナライズされたAIアバター動画を作成できますか？

もちろんです。HeyGenでは、カスタムAIアバターを開発し、パーソナライズされたAIアバター動画を生成することができ、あなたのブランドやメッセージに完璧にマッチするトーキングAIアバターを実現します。

HeyGenはどのような種類の動画コンテンツを制作できますか？

HeyGenは多用途で、マーケティングキャンペーン、魅力的なプレゼンテーション、情報豊富なチュートリアル、プロフェッショナルなブランド発表のための高品質な動画コンテンツを制作することができます。

HeyGenは多様なAI声優と言語オプションを提供していますか？

はい、HeyGenは幅広いAI声優を提供し、100以上の言語をサポートする高度なテキスト-to-スピーチ機能を備えており、あなたの動画コンテンツに広範な魅力をもたらします。