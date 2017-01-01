アバターPR発表ジェネレーター: インパクトのあるビデオを作成
AIアバターで驚くべきPR発表ビデオを簡単に生成。すべてのソーシャルメディアチャネルでニュースを迅速に共有。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
投資家、ビジネスパートナー、従業員向けに、重要な会社のマイルストーンや戦略的パートナーシップを祝う60秒のインスパイアリングなビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで高揚感のあるもので、ブランドの衣装を身にまとったカスタムAIアバターが本物のブランドストーリービデオを届けます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して完璧なトーンを設定し、リッチなボイスオーバー生成でメッセージを強化し、記憶に残るインパクトのあるPR発表を実現します。
フォロワーや潜在顧客に向けた、今後のイベントやキャンペーンについての30秒の活気あるソーシャルメディア発表をデザインしてください。ビジュアルスタイルはダイナミックでエネルギッシュなもので、クイックカットと鮮やかなオンスクリーンテキストを組み合わせ、フレンドリーでパーソナライズされたトーキングアバターが補完します。HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを向上させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、生成されたビデオをさまざまなソーシャルプラットフォームに最適化し、最大のリーチとエンゲージメントを確保します。
マーケティングチームや中小企業のオーナー向けに、新機能の利点を強調する15秒の説得力のある広告を開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは直接的でインパクトのあるもので、リアルなAIアバターが価値提案を簡潔に説明します。メディアライブラリ/ストックサポートを組み込んで魅力的な背景ビジュアルを提供し、HeyGenのAIアバターを活用して強力なマーケティングメッセージを届け、AIアバタービデオが注目を集め、コンバージョンを促進することを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバターを使ってどのようにインパクトのあるPR発表を生成できますか？
HeyGenはリアルなAIアバターと強力なテキストからビデオへのエディターを使用して、魅力的なPR発表を作成する力を提供します。マーケティングメッセージを簡単に魅力的なビデオに変換し、あらゆるソーシャルメディア発表やプレスリリースに最適です。
HeyGenでブランド用のカスタムAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenはブランドを真に表現するカスタムAIアバターを作成することができます。このパーソナライズされたトーキングアバターはデジタルスポークスパーソンとして機能し、一貫性を確保し、すべてのビデオコンテンツで個人のブランディングを強化します。
HeyGenがAIアバタービデオを作成するための効率的なツールである理由は何ですか？
HeyGenは直感的なテキストからビデオへのエディターと豊富なプリビルドテンプレートライブラリを備えており、ビデオ生成プロセス全体を効率化します。このエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームにより、誰でも迅速にプロフェッショナルなAIアバタービデオを作成できます。
発表以外に、HeyGenはどのようなクリエイティブなビデオコンテンツを制作できますか？
HeyGenはさまざまなクリエイティブなビデオコンテンツに対応しており、ダイナミックな製品紹介、魅力的なブランドストーリービデオ、さらにはパーソナライズされたグリーティングビデオも制作可能です。また、ユーザー生成コンテンツ（UGC）スタイルの広告やその他のマーケティングメッセージを生成するための優れたツールでもあります。