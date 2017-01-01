革新的な新しいテクノロジー製品をテック愛好者やアーリーアダプターに紹介する45秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練され、モダンでハイテクなもので、ダイナミックなモーショングラフィックスを用いて製品を紹介し、自信に満ちた明瞭なAIボイスが重要なメッセージを伝えます。HeyGenのAIアバターを利用して、洗練されたデジタルスポークスパーソンとして機能させ、スクリプトからテキストをビデオに変換する機能を使用して、この魅力的なアバターPR発表を作成します。

ビデオを生成