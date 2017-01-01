新入社員向けに、会社の基本的な価値観と初期のコンプライアンス方針を説明する45秒の歓迎ビデオを作成してください。親しみやすくフレンドリーなトーンで、明るく楽観的なビジュアルスタイルを採用し、AIアバターが直接メッセージを伝える形式にします。HeyGenのAIアバター機能を活用して、リアルなプレゼンターを画面に登場させ、新入社員が魅力的なビジュアルでコンプライアンスを迅速に簡素化できるようにします。

