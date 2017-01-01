アバターポリシー説明メーカー：コンプライアンスを簡素化

リアルなAIアバターを活用した魅力的なビデオで、ポリシートレーニングを効率化し、コンプライアンスを簡素化します。

新入社員向けに、会社の基本的な価値観と初期のコンプライアンス方針を説明する45秒の歓迎ビデオを作成してください。親しみやすくフレンドリーなトーンで、明るく楽観的なビジュアルスタイルを採用し、AIアバターが直接メッセージを伝える形式にします。HeyGenのAIアバター機能を活用して、リアルなプレゼンターを画面に登場させ、新入社員が魅力的なビジュアルでコンプライアンスを迅速に簡素化できるようにします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のチームメンバーを対象に、会社のリモートワークポリシーの更新を詳細に説明する60秒の指導ビデオを開発してください。情報を明確かつ簡潔に提示し、落ち着いた背景音楽を伴うエンゲージングでコーポレートシックなビジュアルスタイルを持たせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、視覚的に魅力的で構造化されたポリシー説明ビデオを作成し、視聴者に情報を提供します。
サンプルプロンプト2
社内の関係者向けに、新しい全社的なセキュリティプロトコルを紹介する30秒のエグゼクティブサマリービデオを制作してください。このビデオは、フォーマルで権威あるビジュアルスタイルが求められ、暗くプロフェッショナルな背景と明確で明瞭なナレーションが必要です。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を使用して、簡潔なポリシースクリプトをプロフェッショナルなプレゼンテーションに変換し、カスタムアバターが信頼性を持ってメッセージを伝えることを保証します。
サンプルプロンプト3
全社員向けに、新しい社内フィードバックシステムの利点を強調する50秒の情報説明ビデオをデザインしてください。ビデオは、アニメーショングラフィックスと明確で明るい声を取り入れたダイナミックでポジティブなビジュアルスタイルを採用します。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して高品質の音声を確保し、会社全体での採用と理解を促進する魅力的な説明ビデオを作成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターポリシー説明メーカーの使い方

リアルなAIアバターとシームレスなテキストからビデオへの生成で、コンプライアンスを簡素化し、魅力的なポリシー説明ビデオを作成します。

1
Step 1
ポリシースクリプトを貼り付ける
まず、ポリシーのテキストをスクリプトエディタに貼り付けます。プラットフォームがあなたの書いた内容をダイナミックなビデオに変換し、テキストからビデオへの生成を通じて正確で明確なコミュニケーションを保証します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なリアルなAIアバターのライブラリからプレゼンターを選びます。選択したアバターが自然なボイスオーバーと表情でポリシー説明を行います。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加する
関連するビジュアルでビデオを強化し、事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用してカスタマイズします。ブランドのロゴと色を取り入れて一貫した外観を作成します。
4
Step 4
説明ビデオをエクスポートする
エンドツーエンドのビデオ生成を通じて、最終的なスタジオ品質のポリシー説明ビデオを生成します。社内コミュニケーションチャネルで共有する準備が整い、チームが重要なガイドラインを理解することを保証します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ポリシーコミュニケーションとトレーニングを拡大

.

多数のポリシー説明ビデオを迅速に制作し、全従業員に効果的にリーチし、重要な社内コミュニケーションを標準化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なポリシー説明ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、魅力的なポリシー説明ビデオや説明ビデオを効率的に制作する力を提供します。プロフェッショナルなテンプレートとシーンの幅広い選択肢を利用して、複雑な情報を視聴者に簡単に伝えるスタジオ品質のビデオを迅速に生成できます。

ポリシートレーニングビデオで使用するAIアバターをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenではポリシートレーニングビデオ用のAIアバターを大幅にカスタマイズできます。さまざまなリアルなAIアバターから選択し、外観を調整して一貫性のあるプロフェッショナルなビジュアルアイデンティティを作成できます。

HeyGenはどのようにして社内コミュニケーションのためのビデオ制作を拡大するのを支援しますか？

HeyGenは、ビデオ生成プロセスをエンドツーエンドで効率化し、社内コミュニケーションのためのビデオ制作を簡単に拡大できるようにします。テキストからビデオへの生成とボイスオーバー生成機能により、スクリプトを迅速にプロフェッショナルなビデオに変換し、チーム全体に一貫したメッセージを届けます。

HeyGenがコンプライアンスのための効果的なアバターポリシー説明メーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、先進的なAIビデオメーカー機能を活用してコンプライアンスを簡素化する効果的なアバターポリシー説明メーカーとして機能します。プロンプトネイティブなビデオ作成により、複雑なコンプライアンスポリシーを明確で魅力的なビデオ形式に簡単に変換し、理解と遵守を促進します。