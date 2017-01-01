アバターポリシー説明メーカー：コンプライアンスを簡素化
リアルなAIアバターを活用した魅力的なビデオで、ポリシートレーニングを効率化し、コンプライアンスを簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のチームメンバーを対象に、会社のリモートワークポリシーの更新を詳細に説明する60秒の指導ビデオを開発してください。情報を明確かつ簡潔に提示し、落ち着いた背景音楽を伴うエンゲージングでコーポレートシックなビジュアルスタイルを持たせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、視覚的に魅力的で構造化されたポリシー説明ビデオを作成し、視聴者に情報を提供します。
社内の関係者向けに、新しい全社的なセキュリティプロトコルを紹介する30秒のエグゼクティブサマリービデオを制作してください。このビデオは、フォーマルで権威あるビジュアルスタイルが求められ、暗くプロフェッショナルな背景と明確で明瞭なナレーションが必要です。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を使用して、簡潔なポリシースクリプトをプロフェッショナルなプレゼンテーションに変換し、カスタムアバターが信頼性を持ってメッセージを伝えることを保証します。
全社員向けに、新しい社内フィードバックシステムの利点を強調する50秒の情報説明ビデオをデザインしてください。ビデオは、アニメーショングラフィックスと明確で明るい声を取り入れたダイナミックでポジティブなビジュアルスタイルを採用します。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して高品質の音声を確保し、会社全体での採用と理解を促進する魅力的な説明ビデオを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なポリシー説明ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、魅力的なポリシー説明ビデオや説明ビデオを効率的に制作する力を提供します。プロフェッショナルなテンプレートとシーンの幅広い選択肢を利用して、複雑な情報を視聴者に簡単に伝えるスタジオ品質のビデオを迅速に生成できます。
ポリシートレーニングビデオで使用するAIアバターをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenではポリシートレーニングビデオ用のAIアバターを大幅にカスタマイズできます。さまざまなリアルなAIアバターから選択し、外観を調整して一貫性のあるプロフェッショナルなビジュアルアイデンティティを作成できます。
HeyGenはどのようにして社内コミュニケーションのためのビデオ制作を拡大するのを支援しますか？
HeyGenは、ビデオ生成プロセスをエンドツーエンドで効率化し、社内コミュニケーションのためのビデオ制作を簡単に拡大できるようにします。テキストからビデオへの生成とボイスオーバー生成機能により、スクリプトを迅速にプロフェッショナルなビデオに変換し、チーム全体に一貫したメッセージを届けます。
HeyGenがコンプライアンスのための効果的なアバターポリシー説明メーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、先進的なAIビデオメーカー機能を活用してコンプライアンスを簡素化する効果的なアバターポリシー説明メーカーとして機能します。プロンプトネイティブなビデオ作成により、複雑なコンプライアンスポリシーを明確で魅力的なビデオ形式に簡単に変換し、理解と遵守を促進します。