AIアバターで薬局指導ビデオを作成
スクリプトからの高度なテキストビデオ機能を使用して、明確でコンプライアンスに準拠した薬局指導を簡単に生成します。
新しい喘息吸入器の正しい使用方法を説明する30秒の患者教育ビデオをデザインします。このビデオは、すべての年齢層の一般患者を対象としており、フレンドリーでアニメーション化されたビジュアルスタイルと明確な「スクリプトからのテキストビデオ」ナレーションを利用します。「字幕/キャプション」を目立たせて表示し、理解をサポートし、多様な視聴者にとって理想的な「指導ビデオ」作品にします。
薬局学生向けに無菌調剤手順に関する包括的な60秒の「医療教育」モジュールを開発します。この「アバター指導ビデオメーカー」の例は、詳細で科学的なビジュアルスタイルを採用し、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの正確なアニメーションシーケンスを使用し、正式で情報豊富なナレーションを伴います。目的は、ベストプラクティスを強化する綿密な「トレーニングビデオ」を提供することです。
薬局のオーナーとコンプライアンス担当者向けに、患者記録管理におけるデータプライバシーと「HIPAA & コンプライアンスフレンドリー」手順の重要な側面を強調する50秒の情報ビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは権威ある信頼できるものであり、鮮明なグラフィックスと真剣なトーンを特徴とします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまなデジタルプラットフォームでの互換性を確保し、重要なコンプライアンス研修のための効率的な「AIビデオメーカー」ソリューションを効果的に示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして患者教育や安全研修を支援しますか？
HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的な患者教育と安全研修ビデオを作成する力をユーザーに提供します。そのクリエイティブエンジンは、医療環境での重要な指導ビデオの制作を効率化し、明確で一貫したメッセージを保証します。
AIアバターとビデオ作成におけるHeyGenの主要な機能は何ですか？
HeyGenは、スクリプトを高品質なビデオに変換するリアルなAIアバターを備えたエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームを提供します。これには、AI音声、字幕/キャプションの自動生成、カスタマイズ可能なテンプレートが含まれ、プロフェッショナルなビデオ作成を手軽にします。
HeyGenはHIPAAに準拠した医療研修ビデオの作成に適していますか？
はい、HeyGenはHIPAA & コンプライアンスフレンドリーに設計されており、医療教育と研修ビデオのための理想的なAIビデオメーカーです。機密コンテンツの作成に必要な安全なツールを提供し、組織がデータプライバシーと規制基準を維持しながら、重要な指導ビデオを制作するのを支援します。
HeyGenは指導ビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとエンドツーエンドのビデオ生成のための直感的なクリエイティブエンジンを提供することで、指導ビデオの作成を簡素化します。ユーザーはスクリプトからのテキストビデオを簡単に変換し、AI音声を追加し、AIアバターを利用してプロフェッショナルなトレーニングビデオを迅速に制作できます。