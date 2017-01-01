新しい薬局技術者と患者のために、45秒の薬局安全指導ビデオを作成し、魅力的なAIアバターをフィーチャーします。ビジュアルスタイルは清潔でプロフェッショナルであり、薬の取り扱いと保管ガイドラインを説明する明確で安心感のあるAI音声を使用します。このビデオは、HeyGenの「AIアバター」機能を通じて、複雑な情報をアクセスしやすく記憶に残るものにする「薬局安全ビデオメーカー」イニシアチブを強化することを目的としています。

ビデオを生成