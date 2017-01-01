複雑な薬剤療法に関する患者教育に焦点を当てた45秒の指導ビデオを想像してください。共感的なAIアバターが重要な薬剤カウンセリングを提供し、このビデオは落ち着いた、安心感のあるビジュアルスタイルと明瞭でサポート的な音声を採用します。HeyGenの強力なAIアバターは、患者の理解を最適化するためにプロフェッショナルで一貫したプレゼンターを保証します。

