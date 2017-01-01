小規模ビジネスオーナーやマーケター向けに、30秒のインストラクションビデオを想像してください。どれだけ迅速に魅力的なコンテンツを作成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、明るく招待的な色を使用し、親しみやすく明瞭なナレーションが付随します。このビデオは、アバターパーソナビデオジェネレーターの力を示し、HeyGenの強力なAIアバター機能を使用して、どれだけ簡単にプロフェッショナルなビデオを作成できるかを強調します。

