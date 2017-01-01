新入社員を魅了するアバターオンボーディングビデオジェネレーター
リアルなAIアバターで魅力的でパーソナライズされたオンボーディングビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のソフトウェアユーザーを対象にした30秒の簡潔な製品説明ビデオをデザインし、新機能のアップデートを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンなもので、鮮明なアニメーションと活気ある情報豊富なナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、ビデオ作成を迅速に簡素化し、すべての技術的詳細をわかりやすく伝えます。
HRプロフェッショナルやL&Dマネージャーをターゲットにした45秒のプロモーションビデオを制作し、アバターオンボーディングビデオジェネレーターを使用することによる効率性とコスト削減を強調します。美的感覚は洗練されており、プロフェッショナルな印象を与える自信に満ちた声で伝えます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、広範な制作リソースを必要とせずに、どれだけ迅速に影響力のあるオンボーディングビデオを開発できるかを示します。
国際的な新入社員向けに90秒のローカライズされたオンボーディングビデオを作成し、複数の言語で基本的な紹介情報を提供します。ビジュアルアプローチはグローバルに包括的で明確であり、サポート的で励ましのトーンを特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、多言語環境での明確で正確な配信を確保し、多様なチームのためにオンボーディング資料を効果的にローカライズします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして、魅力的なオンボーディングビデオの制作を効率化します。リアルなAIアバターを使用してテキストをビデオに変換し、複雑な編集プロセスを排除し、制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenはパーソナライズされた社員オンボーディングにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは強力なAIアバターを活用して、パーソナライズされた社員オンボーディング体験を提供します。これらのトーキングヘッドは、さまざまなトレーニングモジュールで一貫したブランドメッセージを伝え、新入社員の学習プロセスをよりインタラクティブで効果的にします。
HeyGenは広範なビデオ制作スキルなしでトレーニングビデオを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは使いやすさを重視して設計されており、事前のビデオ編集スキルがなくても、トレーニングや製品説明などのプロフェッショナルなAIビデオを作成できます。カスタマイズ可能なテンプレート、テキスト-to-ビデオ機能、ボイスオーバー生成を備えた直感的なプラットフォームで、プロセス全体を簡素化します。
HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用してどのようなコンテンツを作成できますか？
HeyGenの多用途なAIビデオジェネレーターは、魅力的なオンボーディングビデオ、包括的な社員トレーニング、ダイナミックな製品説明ビデオなど、幅広いコンテンツの作成をサポートします。ユーザーはAIアバター、さまざまなテンプレート、テキスト-to-ビデオ機能を活用して、高品質でカスタマイズされたコンテンツを効率的に制作できます。