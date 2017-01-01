アバターオンボーディングガイドメーカー：社員トレーニングの効率化
魅力的なAIアバターを使用して新入社員のオンボーディングを自動化し、パーソナライズし、一貫したプロフェッショナルなトレーニング体験を保証します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに60秒のダイナミックで情報豊富なAIパワードビデオを使用してオンボーディングトレーニングを自動化し、魅力的なアニメーショングラフィックス、親しみやすいトーン、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して新入社員向けの包括的なガイドを迅速に生成します。
企業トレーナー向けに30秒の洗練されたパーソナライズされたビデオを想像し、社員の統合のためにコンテンツをパーソナライズし、多様なAIアバター、自然なスピーチを紹介し、HeyGenの柔軟なアバターカスタマイズを活用して新しいチームメンバーを本当に歓迎します。
国際企業向けに90秒の包括的でプロフェッショナルなビデオを使用して、グローバルな労働力の魅力的なビデオ体験を強化し、多言語対応、一貫したブランディングを示し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、異なる地域間でのシームレスな翻訳と明確なコミュニケーションを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは新入社員のオンボーディング体験をどのように向上させますか？
HeyGenはHRチームがAIアバターを使用して新入社員向けの魅力的なビデオ体験を作成できるようにし、従来のオンボーディングビデオを変革します。このAIビデオ作成プラットフォームはコンテンツをパーソナライズし、統合プロセスをより影響力のある記憶に残るものにします。
HeyGenはHRチームにとって効果的なAIビデオ作成プラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenはHRチームがリアルなAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用してオンボーディングトレーニングを自動化し、ブランドの一貫性を保証します。その直感的なプラットフォームはスクリプトからビデオ作成を効率的に行い、時間とリソースを大幅に節約します。
HeyGenは多様なオンボーディングニーズに合わせてAIアバターをカスタマイズし、コンテンツをパーソナライズできますか？
はい、HeyGenは柔軟なアバターカスタマイズを提供し、AIアバターを調整し、さまざまな役割やグローバルな労働力の特定のオンボーディング要件に合わせてコンテンツをパーソナライズできます。これにより、組織全体で一貫したがカスタマイズされた体験が保証されます。
HeyGenはAIオンボーディングビデオでグローバルな労働力向けに複数の言語をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはビデオの翻訳と複数の言語での自然なスピーチの生成をサポートしており、グローバルな労働力向けの包括的なAIオンボーディングビデオの作成に最適です。また、アクセシビリティを向上させるための自動キャプションも提供しています。