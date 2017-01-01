アバターオンボーディングガイドメーカー：社員トレーニングの効率化

魅力的なAIアバターを使用して新入社員のオンボーディングを自動化し、パーソナライズし、一貫したプロフェッショナルなトレーニング体験を保証します。

HRチーム向けに45秒のプロフェッショナルで励みになるAIオンボーディングビデオを作成し、モダンでクリーンなビジュアルを特徴とし、HeyGenのAIアバターと多様なテンプレートを活用して新入社員の体験を効率化します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに60秒のダイナミックで情報豊富なAIパワードビデオを使用してオンボーディングトレーニングを自動化し、魅力的なアニメーショングラフィックス、親しみやすいトーン、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して新入社員向けの包括的なガイドを迅速に生成します。
サンプルプロンプト2
企業トレーナー向けに30秒の洗練されたパーソナライズされたビデオを想像し、社員の統合のためにコンテンツをパーソナライズし、多様なAIアバター、自然なスピーチを紹介し、HeyGenの柔軟なアバターカスタマイズを活用して新しいチームメンバーを本当に歓迎します。
サンプルプロンプト3
国際企業向けに90秒の包括的でプロフェッショナルなビデオを使用して、グローバルな労働力の魅力的なビデオ体験を強化し、多言語対応、一貫したブランディングを示し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、異なる地域間でのシームレスな翻訳と明確なコミュニケーションを実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターオンボーディングガイドメーカーの使い方

AIアバターと直感的なツールを使用して、新入社員向けの魅力的でパーソナライズされたオンボーディングビデオを簡単に作成し、一貫したプロフェッショナルな歓迎体験を保証します。

1
Step 1
AIアバターを選択
オンボーディングガイドを視覚的に表現するために、多様なAIアバターのライブラリから選択します。
2
Step 2
スクリプトからビデオを作成
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、書かれたオンボーディングコンテンツを直接ビデオに変換します。
3
Step 3
ブランディングとキャプションを適用
包括的な字幕とキャプションを自動的に追加して、ビデオのリーチとアクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
AIオンボーディングビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、プラットフォーム間でシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

オンボーディングトレーニングの拡大と標準化

.

すべての新入社員向けに一貫したライブラリのオンボーディングビデオを効率的に作成し、会社への統一された高品質な紹介を保証します。

background image

よくある質問

HeyGenは新入社員のオンボーディング体験をどのように向上させますか？

HeyGenはHRチームがAIアバターを使用して新入社員向けの魅力的なビデオ体験を作成できるようにし、従来のオンボーディングビデオを変革します。このAIビデオ作成プラットフォームはコンテンツをパーソナライズし、統合プロセスをより影響力のある記憶に残るものにします。

HeyGenはHRチームにとって効果的なAIビデオ作成プラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenはHRチームがリアルなAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用してオンボーディングトレーニングを自動化し、ブランドの一貫性を保証します。その直感的なプラットフォームはスクリプトからビデオ作成を効率的に行い、時間とリソースを大幅に節約します。

HeyGenは多様なオンボーディングニーズに合わせてAIアバターをカスタマイズし、コンテンツをパーソナライズできますか？

はい、HeyGenは柔軟なアバターカスタマイズを提供し、AIアバターを調整し、さまざまな役割やグローバルな労働力の特定のオンボーディング要件に合わせてコンテンツをパーソナライズできます。これにより、組織全体で一貫したがカスタマイズされた体験が保証されます。

HeyGenはAIオンボーディングビデオでグローバルな労働力向けに複数の言語をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはビデオの翻訳と複数の言語での自然なスピーチの生成をサポートしており、グローバルな労働力向けの包括的なAIオンボーディングビデオの作成に最適です。また、アクセシビリティを向上させるための自動キャプションも提供しています。