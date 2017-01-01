アバターオンボーディングガイドジェネレーター：トレーニングの効率化
AIアバターを使用して新入社員向けの魅力的なオンボーディングビデオを簡単に作成し、従業員の定着率を向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
L&Dマネージャーを対象に、AIアバターが新入社員の必須トレーニングの提供をどのように変革できるかを示す45秒のチュートリアルビデオを作成します。ビジュアルスタイルはモダンでインタラクティブであり、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、重要なオンボーディング情報を強調するダイナミックなシーンを迅速に生成し、プロフェッショナルでフレンドリーなナレーションと組み合わせます。これにより、マネージャーは効果的な従業員トレーニングを迅速に作成できます。
魅力的なオンボーディングビデオの作成の簡単さを強調する30秒のプロモーションピースは、小規模ビジネスオーナーをターゲットにするべきです。ビジュアルスタイルは明るくユーザーフレンドリーであり、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して迅速なコンテンツ作成を示し、活気に満ちた励ましのナレーションでサポートします。このビデオは、プロフェッショナルなコンテンツで従業員の定着率を向上させる方法の簡単さを示すことを目的としています。
HRプロフェッショナルとL&D部門向けに、HeyGenのAIビデオジェネレーターがスケーラブルな従業員トレーニングプログラムにどのように効率的であるかを示す60秒のデモンストレーションビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは非常に洗練されており、情報提供に優れた多様なAIアバターがコンテンツを提供し、完璧なナレーション生成を行い、複雑な情報を効果的に伝えます。これにより、先進的なテキスト-to-ビデオ技術がコンテンツ制作をどのように効率化するかを示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員のオンボーディングプロセスを向上させることができますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して、従業員のオンボーディングを変革します。魅力的なオンボーディングビデオを効率的に作成し、新入社員が初日から包括的で一貫したトレーニングを受けられるようにします。
HeyGenのアバターオンボーディングビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenはアバターオンボーディングビデオジェネレーターのニーズに合わせた広範なカスタマイズを提供します。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、ロゴや色などのブランドコントロールを組み込み、従業員トレーニングコンテンツのあらゆる側面を個別化できます。
HRプロフェッショナルはHeyGenのオンボーディング用ビデオ作成からどのような利益を得られますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターを通じて、HRプロフェッショナルやL&Dマネージャーのビデオ作成を簡素化します。自然なナレーション生成でテキストをビデオに簡単に変換し、高品質な従業員トレーニング資料の制作にかかる時間と労力を大幅に削減します。
HeyGenは組織全体で一貫した従業員トレーニングを行うための理想的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは強力なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して、従業員トレーニングの一貫性を確保します。これにより、HRプロフェッショナルは迅速に統一されたオンボーディングビデオやガイドを生成し、すべての新入社員に効率的な標準化された体験を提供できます。