HRプロフェッショナル向けに、アバターオンボーディングビデオジェネレーターがどのように従業員のオンボーディングを革新するかを説明する60秒の解説ビデオが必要です。ビジュアルスタイルは洗練されていて企業向けであり、フレンドリーなAIアバターが利点を説明し、自信に満ちた明瞭なナレーションが補完します。このビデオは、HeyGenのAIアバターが新入社員に一貫した魅力的な第一印象を与える力を効果的に示します。

ビデオを生成