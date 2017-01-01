AIオンボーディングチェックリストメーカー：従業員設定の簡素化
新入社員のエンゲージメントを高め、カスタムAIアバターでビジュアルオンボーディングを効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーと人事マネージャーを対象にしたフレンドリーで指導的な60秒のビデオを作成し、HeyGenによって強化された「オンボーディングビデオ」が「新入社員」の体験をどのように革新するかを示します。ビジュアルスタイルは温かく招待的で、アニメーション要素と実際の映像を組み合わせ、心地よく明確な「ナレーション生成」を行います。「テンプレートとシーン」が作成プロセスを簡素化し、ユーザーがプロフェッショナル品質のコンテンツを簡単に作成できることを強調し、新入社員が初日から歓迎され、情報を得られるようにします。
企業の人事およびL&D専門家向けに、HeyGen内での「AIアバター」の洗練されたカスタマイズを強調する30秒のスリークなビデオをデザインし、あらゆるオンボーディングチェックリストに対する「役割別カスタマイズ」を可能にします。ビジュアル的には非常にプロフェッショナルな外観を目指し、クリーングラフィックスとスムーズなアニメーションを使用し、洗練されたバックグラウンドミュージックと自信に満ちた権威ある声で強調します。このビデオは、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がこれらの特注ビデオがすべての内部プラットフォームで完璧な忠実度を維持することを保証する方法を示します。
効率を求める人事専門家をターゲットにしたダイナミックな45秒のビデオを作成し、HeyGenが「包括的なタスクリスト」のための「ビジュアルオンボーディング」をどのように促進するかを示します。ビジュアルスタイルは明確でエネルギッシュで視覚的に豊かであり、さまざまなBロール映像と鮮やかなオンスクリーンテキストを組み込み、魅力的で情報豊かなバックグラウンドミュージックを使用します。「メディアライブラリ/ストックサポート」がコンテンツを豊かにし、「字幕/キャプション」がすべての新入社員に対してアクセシビリティと明確さを保証する方法を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビジュアルオンボーディング体験を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、新入社員向けの視覚的に魅力的なオンボーディングビデオを作成することを可能にします。これにより、従業員のオンボーディングプロセスがダイナミックで記憶に残るビジュアルオンボーディング体験に変わります。
AIオンボーディングチェックリストメーカーにおいて、AIを活用したビデオはどのような役割を果たしますか？
HeyGenは、AIを活用したビデオをオンボーディングチェックリストに直接統合し、静的なリストをインタラクティブで情報豊富なビジュアルガイドに変えます。これにより、新入社員向けの重要な情報とタスクの提供が効率化され、包括的なタスクリスト内での情報伝達がスムーズになります。
オンボーディングビデオとAIアバターを自社のブランドアイデンティティでカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、AIアバター、テンプレート、シーンを自社のロゴやカラーでカスタマイズすることができます。これにより、従業員のオンボーディング全体を通じて一貫したプロフェッショナルなブランド体験が保証されます。
HeyGenは包括的なオンボーディングチェックリストの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenの直感的なビデオ作成プラットフォームは、タスクリストをダイナミックなビデオに変換することで、魅力的なオンボーディングチェックリストを簡単に構築するのを助けます。これにより、新入社員向けの明確でステップバイステップのガイダンスを簡単に作成することができます。