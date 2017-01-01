人事チームをターゲットにしたこの45秒のビデオは、HeyGenを使用して「AIオンボーディングチェックリストメーカー」を簡単に作成する方法を紹介します。ビジュアルスタイルは現代的でエネルギッシュであり、クイックカットとダイナミックなトランジションを使用し、アップビートでプロフェッショナルなナレーションがストーリーを進めます。「スクリプトからのテキストビデオ」の力を示し、オンボーディングプロセスの各ステップを説明する多様な「AIアバター」を備えた魅力的なコンテンツを瞬時に生成します。

