アバターオンボーディングチェックリストジェネレーター：新入社員の効率化

新入社員向けに魅力的でパーソナライズされたオンボーディングプランを作成します。私たちのAIアバターがトレーニングを自動化し、従業員のオンボーディングをシームレスにします。

新入社員向けに60秒の歓迎ビデオを制作し、HR部門や人材採用チームを対象に、会社のカスタムブランディングを反映したパーソナライズされたAIオンボーディングビデオの作成方法を紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、多様なAIアバターが新入社員を初期段階で案内し、明確でフレンドリーなナレーションが付いています。HeyGenのAIアバターと豊富なテンプレート＆シーンを活用して、このプロセスを効率化し、すべての新入社員が初日から大切にされていると感じられるようにします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRプロフェッショナルやチームマネージャー向けに45秒の指導ビデオを作成し、オンボーディングチェックリストジェネレーターを活用してパーソナライズされたオンボーディングプランを作成する方法を詳しく説明します。このビデオはモダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、フレンドリーで情報豊富なナレーターが、カスタマイズされたチェックリストを生成する手順を視聴者に案内します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と強力なボイスオーバー生成を強調し、これらの重要なガイドを迅速に作成します。
サンプルプロンプト2
学習＆開発スペシャリストやHRジェネラリストを対象にした30秒のプロモーションビデオを開発し、古い文書を魅力的なビデオ体験に変える方法を示します。ビジュアル美学はエネルギッシュでポジティブであり、アニメーショングラフィックスと関連するストック映像の間で素早くカットし、アップビートな背景音楽に合わせます。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートと自動字幕/キャプションを強調し、更新されたオンボーディング資料のアクセシビリティとインパクトを確保します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやHR管理者向けに90秒のチュートリアルビデオをデザインし、AI駆動のテンプレートを使用して包括的な従業員オンボーディングチェックリストフォームを作成する簡単さを説明します。このビデオはユーザーフレンドリーでステップバイステップのビジュアルスタイルを持ち、落ち着いた安心感のある声でユーザーをカスタマイズされたチェックリストの作成に導きます。HeyGenの柔軟なテンプレート＆シーンとアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能を紹介し、最終ビデオがどのプラットフォームでも素晴らしく見えるようにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターオンボーディングチェックリストジェネレーターの仕組み

オンボーディングチェックリストを効率的に変換し、AI駆動のアバターを使用して魅力的でパーソナライズされたビデオ体験を提供し、新入社員の旅をシームレスにします。

1
Step 1
オンボーディングチェックリストを作成
AI駆動のテンプレートを活用して、包括的なオンボーディングチェックリストを簡単に構築し、新入社員のタスクを詳細に記載します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターの中から選び、ブランドを代表し、フレンドリーでプロフェッショナルな方法でオンボーディングメッセージを伝えます。
3
Step 3
ビデオコンテンツを生成
チェックリストの項目をスクリプトとして入力し、テキスト-to-ビデオ機能がプロフェッショナルなボイスオーバー付きの魅力的なビデオに変換します。
4
Step 4
シームレスにエクスポートと統合
完成したAIオンボーディングビデオを様々な形式でダウンロードし、HRISや既存のオンボーディングプラットフォームに統合して、新入社員のスムーズな体験を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルビデオで観客を鼓舞し、元気づける

.

AIアバターをフィーチャーした魅力的な歓迎ビデオを作成し、新入社員を鼓舞し、会社の文化を効果的に伝えます。

background image

よくある質問

HeyGenは新入社員向けの魅力的なAIオンボーディングビデオをどのように作成できますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターを使用して、シンプルなスクリプトから非常に魅力的なAIオンボーディングビデオを制作することを可能にします。これにより、標準的なコンテンツが新入社員にとって魅力的な体験に変わり、記憶に残るパーソナライズされたオンボーディングの旅を提供し、従業員のオンボーディングを向上させます。

HeyGenは従業員オンボーディングビデオのカスタムブランディングをサポートしていますか？

はい、HeyGenは包括的なカスタムブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、特定のビジュアル要素をAI駆動のテンプレートに統合して、一貫性のあるプロフェッショナルな従業員オンボーディング体験を実現します。これにより、すべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致します。

HeyGenはオンボーディングトレーニングの自動化にどのような利点を提供しますか？

HeyGenは、AIアバターを使用してビデオコンテンツを迅速に作成および更新することで、オンボーディングトレーニングの提供プロセスを大幅に効率化します。これにより、より効率的でスケーラブルなパーソナライズされたオンボーディングプランが実現し、オンボーディングトレーニングコンテンツの提供を自動化し、貴重なHRの時間を節約できます。

HeyGenはオンボーディングチェックリストの資料の生成や更新を支援できますか？

HeyGenは主にAIビデオの作成に焦点を当てていますが、その多用途なビデオテンプレートとコンテンツの更新の容易さにより、既存のオンボーディングチェックリスト資料を補完し、動的なビジュアルコンポーネントを追加することができます。これにより、オンボーディング資料の更新が簡単になり、各ステップの魅力的なビデオ説明を提供できます。