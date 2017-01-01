アバターオンボーディングアシスタントメーカー：従業員の歓迎を簡素化
人間のようなAIアバターを使用して、魅力的でパーソナライズされたトレーニングビデオでオンボーディングプロセスを効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製品マネージャーとカスタマーサクセスチーム向けに設計された30秒の説明ビデオを想像してください。仮想アシスタントが初期の顧客とのやり取りをどのように向上させるかを示します。美的感覚はフレンドリーで役立つもので、クリーンでモダンなビジュアルと歓迎する声を持たせてください。HeyGenのボイスオーバー生成を強調し、温かくパーソナライズされた会話を作成し、ビデオのスポークスパーソンが製品の特徴や一般的な質問を簡単に案内することを保証します。
小規模ビジネスオーナーとマーケティングスペシャリスト向けに、コンテンツ作成のためのAIアバター生成の力を示す60秒の魅力的なマーケティングビデオを開発してください。このビデオは、ダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルと、活気に満ちた説得力のある音声を組み合わせる必要があります。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを紹介し、メディアライブラリ/ストックサポートがどのように迅速にプロフェッショナルなマーケティングビデオを制作し、注目を集め、エンゲージメントを促進するのに役立つかを示してください。
グローバル企業とeラーニングクリエイターを対象とした50秒のトレーニングビデオを作成し、仮想アシスタントの多言語サポートのシームレスな統合を示してください。ビデオはグローバルで包括的なビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルでアクセスしやすい音声トーンを維持してください。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を強調し、複雑なオンボーディングプロセスを多言語で簡単に理解できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIアバターでどのようにオンボーディングプロセスを強化できますか？
HeyGenは、バーチャルアシスタントとして機能する魅力的なAIアバターを作成することができ、オンボーディングプロセスを効率化し、一貫性のあるパーソナライズされた情報を提供します。これにより、新しい従業員や顧客にとってより効率的で影響力のある導入が可能になります。
HeyGenが多様なコンテンツ作成に効果的なAIアバター生成ツールである理由は何ですか？
HeyGenは強力なAIアバター生成ツールであり、ユーザーがさまざまなニーズに合わせてプロフェッショナルな人間のようなアバターを迅速に作成することを可能にします。テキスト-to-ビデオ機能から広範なカスタマイズまで、マーケティングビデオやトレーニングビデオなどのコンテンツ作成を簡素化します。
HeyGenはグローバルな顧客サポートのための多言語ビデオ作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力な多言語サポートを提供しており、さまざまな言語を話すAIアバターを作成することができます。この機能は、包括的で効果的な顧客サポートを提供するため、またはグローバルにリーチを拡大するために不可欠です。
HeyGenのAIアバターは、従来のビデオスポークスパーソンの役割を超えてどのように利用できますか？
HeyGenのAIアバターは非常に多用途で、魅力的なビデオスポークスパーソンとしてだけでなく、インタラクティブなプレゼンテーション、パーソナライズされた会話、ダイナミックなマーケティングビデオにも利用できます。これにより、企業はさまざまなプラットフォームでより効果的にコミュニケーションを図り、CRMと統合してターゲットエンゲージメントを実現できます。