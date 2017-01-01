将来のソーシャルメディアインフルエンサーや個人ブランド構築者をターゲットにした、魅力的な30秒のビデオを作成してください。このビデオでは、HeyGenの「AIアバター」機能を使用して、ユニークな「パーソナルアバター」をデザインする簡単なプロセスを視覚的に示し、「テンプレートとシーン」を統合してデジタルアイデンティティを個別化します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、スムーズなトランジションとエネルギッシュでフレンドリーな「ボイスオーバー生成」を特徴とし、視聴者に創造性を解き放つよう促します。

ビデオを生成