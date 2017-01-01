アバターオンボーディングアシスタントジェネレーター：新入社員の成功を促進
高度なAIアバターを使用してパーソナライズされた従業員オンボーディングコンテンツを作成し、HRチームのセットアップ時間を大幅に短縮します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
クリエイティブエージェンシーの新入社員を対象にした、45秒の魅力的な指導ビデオを制作してください。「アバターオンボーディングアシスタントジェネレーター」のコンセプトを紹介します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」を利用して、複雑なワークフローを説明し、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの関連ビジュアルでサポートします。ビデオはプロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、視聴者を初期のステップに導く明確で情報豊富な声を伴い、新しい役割へのスムーズで効率的な統合を確保します。
小規模ビジネスオーナー向けに、オンラインプレゼンスを革新する「デジタルヒューマン」の活用方法を紹介する60秒のマーケティングビデオを開発してください。このビデオでは、HeyGenの「AIアバター」を活用して製品機能を洗練されたビジュアルスタイルで提示し、プラットフォーム全体でのアクセシビリティを高めるために「字幕/キャプション」を追加します。音声は自信に満ち、説得力があり、アバターがどのようにして視聴者を引き付け、明確な「マーケティング資料」を効率的に提供できるかに焦点を当てます。
HRチームと企業トレーナー向けに、30秒の簡潔な説明ビデオを作成し、「AIビデオエージェント」を使用して「パーソナライズされた学習パス」を作成する方法を説明します。ビデオはHeyGenの「テンプレートとシーン」を使用してインタラクティブなトレーニングモジュールを迅速に設定し、「ボイスオーバー生成」を利用して魅力的な指示を提供します。ビジュアルの美学はクリーンで親しみやすく、複雑な情報を簡単に理解できるようにし、従業員を動機付けるために励ましとサポートの音声トーンを使用します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてコンテンツ用のユニークなAIアバターを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはユーザーにリアルなAIアバターをデザインしカスタマイズする力を与え、デジタルヒューマンや個人アバターとして様々なクリエイティブプロジェクトに活用できます。さまざまな機能を使用してアバターを個別化し、自分の写真をアップロードしてカスタムルックを生成することも可能です。
HeyGenのプラットフォームを使用してどのようなクリエイティブなビデオコンテンツを生成できますか？
HeyGenを使用すると、スクリプトからテキストをビデオに変換し、マーケティング資料、トレーニングビデオ、インタラクティブプレゼンテーションなどの魅力的なコンテンツを生成できます。事前に構築されたテンプレート、シーン、メディアライブラリサポートを活用して、スタジオ品質のビデオを効率的に制作できます。
HeyGenはグローバルな視聴者向けに多言語ビデオローカリゼーションをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは多言語の習得を促進し、AIアバターとボイスオーバーを使用して70以上の言語でコンテンツをローカライズおよび吹き替えすることができます。この機能により、パーソナライズされたメッセージが多様なグローバル視聴者に効果的に響き、視聴者のエンゲージメントを高めます。
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのためのビデオ生成プロセス全体を簡素化できますか？
はい、HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供し、高品質なビジュアルコンテンツの作成を簡素化します。カスタマイズ可能なアバターテンプレートの選択から、自動字幕/キャプションの追加、アスペクト比のリサイズ管理まで、HeyGenはプロフェッショナルなビデオのデザインを容易にします。