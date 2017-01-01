HeyGenのアバターノンプロフィットエクスプレイナーメーカーが、非営利団体向けの魅力的な説明動画の作成をどのように技術的に効率化するかを示す90秒の指導ビデオを作成してください。技術ディレクターやITマネージャーを対象に、効率的なコンテンツソリューションを求める人々に向けて、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを使用し、重要なステップを画面上のテキストオーバーレイで示します。音声はプラットフォームによって生成された明確で権威あるナレーションを使用し、AIアバターを複雑な物語に統合する容易さを強調します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能の力を明確に示します。

