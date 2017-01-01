新しい地域の慈善団体とその主要な使命を紹介する、潜在的な寄付者や地域社会のメンバーを対象とした45秒の魅力的なビデオを作成してください。HeyGenのAIアバターを活用して、明るい色彩と心温まる音楽スタイルで親しみやすいプレゼンテーションを行いましょう。このビデオは、非営利団体が特定の地域のニーズにどのように対応しているかを説明し、視聴者の参加を促すもので、スクリプトからビデオへの変換機能を活用して効率的にコンテンツを作成します。

