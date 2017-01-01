非営利団体向け説明ビデオジェネレーター：ビデオで活動を促進
高度なAIアバターを使用して、寄付者とつながる魅力的な説明ビデオを作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいボランティアを重要な活動に参加させることを目的とした、ダイナミックな30秒のリクルートメントビデオを作成してください。この説明ビデオは、テンポの速い編集、力強いバックグラウンドミュージック、HeyGenの音声生成による明確なナレーションを特徴とし、ボランティア活動の即時的なポジティブな影響を強調します。視覚的には、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、活気に満ちたアクション指向のスタイルでインパクトのあるシーケンスを迅速に組み立てます。
既存のフォロワーやサポーター向けに、特定の非営利キャンペーンの進捗と将来の目標を詳述する、情報豊かでありながら魅力的な60秒のソーシャルメディアアップデートが必要です。カスタムAIアバターが物語の中心となり、ブランドの一貫性を確保しながら、HeyGenの字幕/キャプションが明確に表示され、アクセシビリティを向上させます。視覚スタイルはプロフェッショナルでありながら親しみやすく、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
潜在的な企業パートナーを対象とした、非営利団体の独自の価値提案と実績を紹介する洗練された40秒のビデオが必要です。このマーケティングキャンペーン作品は、企業的で信頼性のある視覚美学を採用し、プロフェッショナルなAI音声を補完します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して高品質な背景ビジュアルを提供し、AIアバターが自信を持って主要な成果とパートナーシップの利点を提示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして非営利団体の認知度向上キャンペーンのビデオ作成を効率化しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、魅力的な認知度向上キャンペーンを作成する高度な非営利団体向け説明ビデオジェネレーターです。この強力なプラットフォームは、広範なビデオ編集の経験を必要とせずに、組織が効果的にストーリーを伝えることを可能にします。
HeyGenのAIアバタージェネレーターはカスタムコンテンツにどのような機能を提供しますか？
HeyGenのAIアバタージェネレーターは、ユーザーが多様な用途に合わせたユニークなデジタルアイデンティティを作成できるように、広範なアバターカスタマイズオプションを提供します。マーケティングキャンペーン、eラーニングコース、内部コミュニケーションなど、これらのAIアバターはパーソナライズされたビデオコンテンツを実現します。
HeyGenは企業がソーシャルメディアやマーケティングビデオを迅速に制作するのを支援できますか？
もちろんです。HeyGenは迅速でスケーラブルなビデオ作成を目的としており、ソーシャルメディアやマーケティングキャンペーンに最適です。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートの選択肢を備えており、ユーザーはすぐに公開可能なアセットを生成できます。
HeyGenはどのようにしてスクリプトをAI音声付きのプロフェッショナルなビデオに変換しますか？
HeyGenは、テキストからビデオへの高度な機能と統合されたAI音声を使用して、書かれたスクリプトを高品質なビデオに変換します。このプロセスには自動キャプションが含まれ、複数の言語をサポートしており、どのメッセージに対しても明確でインパクトのあるコミュニケーションを実現します。