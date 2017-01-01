アバターナレーションビデオメーカー: 魅力的なAIビデオを作成
強力なスクリプトからのテキストを使用して、プロフェッショナルでスタジオ品質のビデオに簡単に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
学生や新しいユーザー向けに複雑な概念を説明する60秒の情報ビデオをデザインします。ビデオはクリーンでミニマリストなビジュアル美学を採用し、アニメーション化されたインフォグラフィックスと読みやすいテキストオーバーレイを備え、落ち着いたフレンドリーな声でトピックを簡素化します。これは、詳細なスクリプトを魅力的なビジュアルレッスンに変えるために、HeyGenの既製テンプレートを使用して洗練された外観を実現する効果的な方法です。
一般の視聴者を対象にした15秒の魅力的なソーシャルメディア発表を制作します。フラッシュセールやイベントリマインダーに最適です。ビジュアルスタイルは明るく視覚的に魅力的で、テンポの速い編集と目を引くテキストアニメーションを特徴とし、トレンディでキャッチーなバックグラウンドミュージックトラックを組み合わせます。トーキングAIアバターを展開して簡潔なメッセージを直接伝え、HeyGenのアスペクト比リサイズ＆エクスポート機能を使用してInstagram ReelsやTikTokなどのさまざまなプラットフォームに最適化します。
会社の従業員向けに45秒のプロフェッショナルな内部コミュニケーションビデオを開発し、新しい人事ポリシーや会社の更新を紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでコーポレートなもので、明確でプロフェッショナルなグラフィックスと控えめなアニメーションを特徴とし、真剣でありながら親しみやすいトーンを持ちます。カスタムアバターナレーションビデオメーカーアプローチを使用して、権威あるが温かみのある声でメッセージを伝え、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、すべての内部発表で一貫した高品質のオーディオを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバターを使ってどのようにクリエイティブなマーケティングビデオを強化できますか？
HeyGenは、トーキングAIアバターとカスタムアバターを使用してスタジオ品質のビデオを制作することで、クリエイターが魅力的なマーケティングビデオを作成するのを支援します。プロフェッショナルなボイスオーバーや豊富なテンプレートを備えており、コンテンツが際立つことを保証します。
HeyGenのAIビデオジェネレーターとしての主な機能は何ですか？
HeyGenは、テキストをビデオに変換し、シンプルなスクリプトからダイナミックなAIアバタービデオを作成できる高度なAIビデオジェネレーターです。この革新的なプラットフォームは、ビデオ制作を簡素化し、さまざまなコミュニケーションニーズに対応する効率的な方法を提供します。
HeyGenは多言語版のビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはAIアバタービデオの多言語版の作成をサポートしており、コンテンツをグローバルにアクセス可能にします。複数の言語でボイスオーバーを簡単に生成でき、メッセージがより広いオーディエンスに効果的に届くことを保証します。
HeyGenを使用してアバターナレーションビデオをどのくらい早く作成できますか？
HeyGenを使用すると、テキストを魅力的なプレゼンテーションに変換し、AIアバターをビデオのスポークスパーソンとして使用して、高品質のアバターナレーションビデオを迅速に制作できます。直感的なインターフェースとすぐに使えるテンプレートが、全体の制作プロセスを効率化し、時間を大幅に節約します。