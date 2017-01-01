アバターナレーションビデオジェネレーター: 魅力的なAIビデオを作成

リアルなAIアバターでコンテンツを際立たせ、驚くほど簡単にAIアバタービデオを生成します。

小規模ビジネスオーナー向けにデザインされた45秒の鮮やかな説明動画を想像してください。フレンドリーでプロフェッショナルなAIアバターが、明るくエネルギッシュなビジュアルスタイルで最新の製品を紹介し、アップビートなバックグラウンドミュージックが流れます。この魅力的なトーキングビデオは、HeyGenの「AIアバター」と「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能を活用し、複雑なアイデアをシンプルで魅力的に伝えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアマーケター向けに特化した30秒のダイナミックな広告を作成し、期間限定オファーを高速で視覚的に魅力的なスタイルで紹介します。HeyGenによって生成されたフレンドリーで説得力のあるボイスオーバーが付いています。この魅力的なクリエイトビデオプロジェクトは、豊富な「テンプレートとシーン」と強力な「ボイスオーバー生成」を利用して、非常にカスタマイズされた効果的な広告コンテンツを迅速に制作します。
サンプルプロンプト2
教育者や企業トレーナーに最適な60秒の包括的な指導ビデオを開発し、シンプルなグラフィックスと落ち着いた権威ある声で明確で情報豊かなビジュアルスタイルを特徴とします。HeyGenの「字幕/キャプション」によってアクセシビリティが向上します。この教育的な生成ビデオは、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」によって強化され、複雑なトピックを理解しやすいAIアバタービデオに効果的に分解します。
サンプルプロンプト3
短編プラットフォームのコンテンツクリエイターを対象とした15秒のパーソナライズされた挨拶を迅速に制作し、トレンディで視覚的にダイナミックなスタイルとモダンなサウンドトラック、魅力的なオンスクリーンテキストを活用します。この活気あるトーキングビデオは、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して最適なプラットフォーム表示を実現し、真に「パーソナライズされたAIアバター」体験を提供して、瞬時にオーディエンスの注目を集めます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターナレーションビデオジェネレーターの仕組み

テキストを魅力的なビデオに簡単に変換し、リアルなAIアバターと合成音声でストーリーを数分で生き生きとさせます。

1
Step 1
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターライブラリから選ぶか、ブランドやメッセージを表現するためのパーソナライズされたアバターを作成します。この機能により、ビデオにプロフェッショナルで魅力的なプレゼンターが確保されます。
2
Step 2
スクリプトを貼り付け
希望するテキストをスクリプトエディターに簡単に貼り付けます。プラットフォームはスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ技術を利用して、アバターを自然で同期されたナレーションに準備し、手動録音の必要を排除します。
3
Step 3
声を選択
AI音声オプションの幅広い選択肢から選ぶか、音声クローンを利用してユニークなサウンドを作成し、ナレーションを強化します。高品質なボイスオーバー生成により、メッセージの明確でインパクトのある伝達が保証されます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
アバターのパフォーマンスを確認した後、完成したナレーションビデオを簡単にエクスポートします。プラットフォームはさまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを提供し、コンテンツがどのチャンネルにも最適化されることを保証します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングと教育を強化

.

教育資料をAIアバターナレーションを使用したインタラクティブなビデオに変換することで、学習成果とトレーニーの保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenを使って、私のブランドを真に表現するパーソナライズされたAIアバターをどのように作成できますか？

HeyGenでは、プロフェッショナルなトーキングビデオコンテンツでブランドを生き生きとさせるパーソナライズされたAIアバターをデザインし、生成することができます。AIアバターを完全にカスタマイズして、ビデオにユニークなオンスクリーンプレゼンスを確保できます。

HeyGenが魅力的な説明ビデオを作成するための効果的なテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、AIビデオジェネレーター技術を活用して、スクリプトをダイナミックな説明ビデオに簡単に変換します。テキストを入力するだけで、HeyGenがリアルなリップシンクと生成されたボイスオーバーを備えたプロフェッショナルなトーキングビデオを作成します。

HeyGenのAIアバタージェネレーターを使って、既存の写真をトーキングビデオに変えることはできますか？

はい、HeyGenでは、写真をトーキングビデオに変換し、画像やストーリーを生き生きとさせることができます。AIアバタージェネレーターを利用して、選んだ写真を魅力的なナレーションとリアルなリップシンクでアニメーション化します。

HeyGenはビデオ生成におけるカスタマイズと効率性をどのようにサポートしていますか？

HeyGenは、ビデオ生成プロセスを効率化するために、広範なカスタマイズオプションと豊富なテンプレートを提供します。ブランドコントロールからスクリプトまで、AIビデオのあらゆる側面を調整し、ユニークでプロフェッショナルな結果を確保できます。