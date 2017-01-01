アバターナレーションビデオジェネレーター: 魅力的なAIビデオを作成
リアルなAIアバターでコンテンツを際立たせ、驚くほど簡単にAIアバタービデオを生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアマーケター向けに特化した30秒のダイナミックな広告を作成し、期間限定オファーを高速で視覚的に魅力的なスタイルで紹介します。HeyGenによって生成されたフレンドリーで説得力のあるボイスオーバーが付いています。この魅力的なクリエイトビデオプロジェクトは、豊富な「テンプレートとシーン」と強力な「ボイスオーバー生成」を利用して、非常にカスタマイズされた効果的な広告コンテンツを迅速に制作します。
教育者や企業トレーナーに最適な60秒の包括的な指導ビデオを開発し、シンプルなグラフィックスと落ち着いた権威ある声で明確で情報豊かなビジュアルスタイルを特徴とします。HeyGenの「字幕/キャプション」によってアクセシビリティが向上します。この教育的な生成ビデオは、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」によって強化され、複雑なトピックを理解しやすいAIアバタービデオに効果的に分解します。
短編プラットフォームのコンテンツクリエイターを対象とした15秒のパーソナライズされた挨拶を迅速に制作し、トレンディで視覚的にダイナミックなスタイルとモダンなサウンドトラック、魅力的なオンスクリーンテキストを活用します。この活気あるトーキングビデオは、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して最適なプラットフォーム表示を実現し、真に「パーソナライズされたAIアバター」体験を提供して、瞬時にオーディエンスの注目を集めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenを使って、私のブランドを真に表現するパーソナライズされたAIアバターをどのように作成できますか？
HeyGenでは、プロフェッショナルなトーキングビデオコンテンツでブランドを生き生きとさせるパーソナライズされたAIアバターをデザインし、生成することができます。AIアバターを完全にカスタマイズして、ビデオにユニークなオンスクリーンプレゼンスを確保できます。
HeyGenが魅力的な説明ビデオを作成するための効果的なテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、AIビデオジェネレーター技術を活用して、スクリプトをダイナミックな説明ビデオに簡単に変換します。テキストを入力するだけで、HeyGenがリアルなリップシンクと生成されたボイスオーバーを備えたプロフェッショナルなトーキングビデオを作成します。
HeyGenのAIアバタージェネレーターを使って、既存の写真をトーキングビデオに変えることはできますか？
はい、HeyGenでは、写真をトーキングビデオに変換し、画像やストーリーを生き生きとさせることができます。AIアバタージェネレーターを利用して、選んだ写真を魅力的なナレーションとリアルなリップシンクでアニメーション化します。
HeyGenはビデオ生成におけるカスタマイズと効率性をどのようにサポートしていますか？
HeyGenは、ビデオ生成プロセスを効率化するために、広範なカスタマイズオプションと豊富なテンプレートを提供します。ブランドコントロールからスクリプトまで、AIビデオのあらゆる側面を調整し、ユニークでプロフェッショナルな結果を確保できます。