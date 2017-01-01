アバター月次アップデートメーカー：プロフェッショナルなビデオを即座に作成

リアルなAIアバターを使用して、毎月明確で一貫したメッセージを届けるパーソナライズされた投資家向けアップデートを簡単に生成します。

小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象に、HeyGenがどのようにコンテンツ作成を簡素化するかを示す、1分間の明るくプロフェッショナルなビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、さまざまなテンプレートやAIアバターが活躍する様子を紹介し、明確で親しみやすいナレーションを添えます。このビデオでは、HeyGenのAIアバター生成機能とスクリプトからのテキストビデオ変換を使用して、魅力的なマーケティングビデオを簡単に生成できることを強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
スタートアップの創業者や金融アナリストを対象に、HeyGenを使用して説得力のある投資家向けアップデートを効率的に作成する方法を示す、2分間のフォーマルで信頼性のあるビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練され、データ重視で、プロフェッショナルなグラフやスムーズなトランジションを取り入れ、自信に満ちたナレーション生成を伴います。この作品では、Avatar Investor Update Makerがどのように財務報告を効率化し、HeyGenの強力な字幕機能によってアクセシビリティが向上するかを具体的に説明します。
サンプルプロンプト2
コンテンツチームやeラーニングクリエイター向けに、HeyGenをスケーリング生産のための究極のAIビデオ作成プラットフォームとして紹介する、90秒間の情報豊富でダイナミックなビデオを制作してください。ビジュアルアプローチは活気に満ち、指導的で、効率的なワークフローと多様なビジュアルのためのメディアライブラリ/ストックサポートの使用を示し、エネルギッシュな声を添えます。このビデオでは、HeyGenの大量コンテンツ作成能力を強調し、チームが多くのトレーニングモジュールや情報クリップを迅速に作成できる方法を示し、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを完備します。
サンプルプロンプト3
プロダクトマネージャーやカスタマーサクセスチームを対象に、アバター月次アップデートメーカーの力を示す、75秒間の親しみやすくパーソナライズされたビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的にし、AIアバターによるパーソナライズされたビデオレポートを特徴とし、温かく招待的な声を添えます。このプロンプトでは、HeyGenがどのようにしてステークホルダーやクライアント向けにカスタマイズされた定期的なアップデートを作成し、AIアバターとナレーション生成を活用してコミュニケーションを強化し、より強固な関係を築くかを探ります。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバター月次アップデートメーカーの使い方

AIアバターを使用してプロフェッショナルで魅力的な月次アップデートを簡単に作成し、テキストを説得力のあるビデオメッセージに変換します。

Step 1
AIアバターを選ぶ
多様なリアルなAIアバターのライブラリから選び、月次アップデートビデオをパーソナライズし、メッセージに適したプレゼンターを確保します。
Step 2
アップデートスクリプトを追加
月次アップデートのテキストを貼り付けるだけで、テキストビデオ機能が自然な音声とリップシンクを生成し、選んだアバターに合わせます。
Step 3
ブランディング要素を適用
カスタムロゴやカラーをビデオに直接適用し、すべてのコミュニケーションでブランドの一貫性を確保します。
Step 4
自動キャプションで生成
自動キャプションを完備したビデオを制作し、パーソナライズされたアップデートをすべての視聴者にとってアクセスしやすく魅力的にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高インパクトなビジネスコミュニケーションを迅速に制作

AIアバターを使用して洗練されたビデオコミュニケーションや発表を効率的に作成し、タイムリーな社内外の月次放送に最適です。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてスクリプトからAIビデオを作成しますか？

HeyGenは高度なAIアバター生成技術を活用して、あなたの書かれたスクリプトを魅力的なビデオに変換します。リアルなAIアバターが生成されたテキスト読み上げナレーションとシームレスにリップシンクし、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。

HeyGenはマーケティングのための大量コンテンツ作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは効率的な大量コンテンツ作成をサポートし、単一のテンプレートから複数のパーソナライズされたビデオレポートやさまざまなバージョンを生成できます。この機能は、ビデオのアウトリーチを拡大し、一貫したメッセージングを維持するのに理想的です。

HeyGenはビデオのローカリゼーションにどのような技術的能力を提供しますか？

HeyGenはローカリゼーションのための強力な技術的能力を提供し、テキスト読み上げとナレーション生成の両方で複数の言語をサポートします。AIアバターはあなたのメッセージを正確に届け、グローバルなリーチと効果的なコミュニケーションを確保します。

HeyGenのビデオプラットフォームを使用してブランドのアイデンティティをどのように適用できますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴ、好みのブランドカラー、カスタムフォントをAIビデオに簡単に統合し、すべてのコンテンツで一貫性と認識を高めます。