アバター生成器: 驚くべきAIアバターを瞬時に作成

カスタムAIアバターを使用して、魅力的でパーソナライズされたマーケティングビデオを瞬時に作成。高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用。

45秒の月次製品アップデートビデオを想像してください。技術に精通したプロフェッショナルや潜在的なクライアントを対象に、洗練されたモダンなAIアバターが自信に満ちたナレーションでソフトウェアソリューションの最新機能を紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナル、魅力的なモーショングラフィックスを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してアバターのスピーチとビジュアルをシームレスに合成し、アバター生成器の新機能を発表します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
30秒のパーソナライズされたマーケティングビデオを作成してください。小規模ビジネスオーナーを対象に、ソーシャルメディアの存在感を高めるためのフレンドリーで活気あるAIアバターが期間限定オファーを説明します。音声スタイルは明るく会話調で、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を巧みに使用し、さまざまなソーシャルプラットフォームに合わせたクリエイティブなアバターカスタマイズオプションを示します。
サンプルプロンプト2
60秒の教育用説明ビデオを開発してください。オンライン学習者や社内トレーニングを対象に、知識豊富なトーキングヘッドビデオアバターが複雑な業界トレンドを解説します。ビジュアルスタイルは明確で権威あるもので、適切なペースのトランジションがあり、HeyGenの字幕/キャプションでアクセシビリティと理解を確保し、テキスト-to-ビデオ生成の効率性を強調します。
サンプルプロンプト3
20秒のカスタマーサービスアナウンスビデオを制作してください。既存の顧客向けに迅速なアップデートが必要な場合、安心感のある効率的なAIアバターが簡潔なFAQの回答やサービスアラートを提供します。音声スタイルは簡潔でフレンドリー、HeyGenのAIアバターを活用してすべての顧客接点で一貫したブランド表現を行い、アップデートをインタラクティブなコンテンツのように感じさせます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバター月次アップデート生成器の仕組み

AIアバターを使用してプロフェッショナルな月次アップデートビデオを簡単に制作し、テキストを魅力的なビジュアルコンテンツに迅速かつ効率的に変換します。

1
Step 1
AIアバターとスクリプトを選択
多様なAIアバターから選ぶか、独自のデジタルペルソナをデザインし、月次アップデートスクリプトを貼り付けてテキスト-to-ビデオ生成プロセスを開始します。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを追加
さまざまなテンプレートとシーンから選択してビデオを強化し、月次アップデートがブランドの美学とメッセージに一致するようにします。
3
Step 3
オーディオを生成して洗練
高度なナレーション生成を使用してアバターの自然な音声を生成し、メッセージに完全に一致する明瞭さとトーンを確保します。
4
Step 4
アップデートをエクスポートして共有
完成した月次アップデートビデオをエクスポートし、希望のアスペクト比と解像度を選択して、すべてのコミュニケーションチャネルでシームレスに共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

社内コミュニケーションとトレーニングを強化

定期的で魅力的なAI駆動のビデオアップデートを通じて、従業員のエンゲージメントと知識の保持を向上。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてパーソナライズされたマーケティングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバター技術を活用して、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換することで、ユーザーがパーソナライズされたマーケティングビデオを生成できるようにします。これにより、さまざまなキャンペーンのための多様で影響力のあるビデオプレゼンテーションの作成が簡素化されます。

HeyGenはリアルなAIアバターを使用した高品質なトーキングヘッドビデオを制作できますか？

はい、HeyGenは自然なスピーチと正確なリップシンクを備えたリアルなAIアバターを使用したスタジオ品質のトーキングヘッドビデオの制作を専門としています。私たちの高度な技術は、あらゆる目的のためのプロフェッショナルで魅力的なビデオプレゼンテーションを保証します。

HeyGenでAIアバターとビデオをカスタマイズするためのブランディングコントロールはどのようなものがありますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、AIアバターとビデオテンプレートをカスタマイズしてブランドの一貫性を維持できます。ロゴや特定のカラースキームを統合し、多様なアバターから選択してブランドアイデンティティに合わせることができます。

HeyGenを使用したテキスト-to-ビデオ生成の利点は何ですか？

HeyGenはテキスト-to-ビデオ生成を加速し、企業がプレゼンテーションやソーシャルメディア用のプロフェッショナルなビデオコンテンツを迅速かつコスト効率よく作成できるようにします。この機能により、品質を損なうことなくビデオ制作を拡大することが可能です。