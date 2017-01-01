45秒の月次製品アップデートビデオを想像してください。技術に精通したプロフェッショナルや潜在的なクライアントを対象に、洗練されたモダンなAIアバターが自信に満ちたナレーションでソフトウェアソリューションの最新機能を紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナル、魅力的なモーショングラフィックスを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してアバターのスピーチとビジュアルをシームレスに合成し、アバター生成器の新機能を発表します。

