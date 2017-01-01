アバター生成器: 驚くべきAIアバターを瞬時に作成
カスタムAIアバターを使用して、魅力的でパーソナライズされたマーケティングビデオを瞬時に作成。高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用。
30秒のパーソナライズされたマーケティングビデオを作成してください。小規模ビジネスオーナーを対象に、ソーシャルメディアの存在感を高めるためのフレンドリーで活気あるAIアバターが期間限定オファーを説明します。音声スタイルは明るく会話調で、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を巧みに使用し、さまざまなソーシャルプラットフォームに合わせたクリエイティブなアバターカスタマイズオプションを示します。
60秒の教育用説明ビデオを開発してください。オンライン学習者や社内トレーニングを対象に、知識豊富なトーキングヘッドビデオアバターが複雑な業界トレンドを解説します。ビジュアルスタイルは明確で権威あるもので、適切なペースのトランジションがあり、HeyGenの字幕/キャプションでアクセシビリティと理解を確保し、テキスト-to-ビデオ生成の効率性を強調します。
20秒のカスタマーサービスアナウンスビデオを制作してください。既存の顧客向けに迅速なアップデートが必要な場合、安心感のある効率的なAIアバターが簡潔なFAQの回答やサービスアラートを提供します。音声スタイルは簡潔でフレンドリー、HeyGenのAIアバターを活用してすべての顧客接点で一貫したブランド表現を行い、アップデートをインタラクティブなコンテンツのように感じさせます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてパーソナライズされたマーケティングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバター技術を活用して、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換することで、ユーザーがパーソナライズされたマーケティングビデオを生成できるようにします。これにより、さまざまなキャンペーンのための多様で影響力のあるビデオプレゼンテーションの作成が簡素化されます。
HeyGenはリアルなAIアバターを使用した高品質なトーキングヘッドビデオを制作できますか？
はい、HeyGenは自然なスピーチと正確なリップシンクを備えたリアルなAIアバターを使用したスタジオ品質のトーキングヘッドビデオの制作を専門としています。私たちの高度な技術は、あらゆる目的のためのプロフェッショナルで魅力的なビデオプレゼンテーションを保証します。
HeyGenでAIアバターとビデオをカスタマイズするためのブランディングコントロールはどのようなものがありますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、AIアバターとビデオテンプレートをカスタマイズしてブランドの一貫性を維持できます。ロゴや特定のカラースキームを統合し、多様なアバターから選択してブランドアイデンティティに合わせることができます。
HeyGenを使用したテキスト-to-ビデオ生成の利点は何ですか？
HeyGenはテキスト-to-ビデオ生成を加速し、企業がプレゼンテーションやソーシャルメディア用のプロフェッショナルなビデオコンテンツを迅速かつコスト効率よく作成できるようにします。この機能により、品質を損なうことなくビデオ制作を拡大することが可能です。