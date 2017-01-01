アバターマイクロラーニングメーカー: 魅力的なコンテンツを作成

AIアバターを活用して、パーソナライズされた効果的なデジタル学習体験を通じて学習者のエンゲージメントと理解を向上させましょう。

忙しいプロフェッショナルや企業トレーナーを対象に、アバターマイクロラーニングメーカーがオンボーディングをどのように効率化するかを紹介する、30秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、自然なスピーチオーディオスタイルを使用して、HeyGenのAIアバターが学習者のエンゲージメントをどのように向上させるかを強調します。

サンプルプロンプト1
教育者やオンラインコースクリエイターを対象に、AIアバターがeラーニングでパーソナライズされたビデオを提供する力を示す、45秒のダイナミックなビデオを制作してください。ビジュアルは明るくフレンドリーにし、明確なナレーションを添えて、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してスクリプトを完全なビデオに変換する簡単さを強調します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーや人事部門向けに、マイクロラーニングソリューションが時間とコスト効率をどのように大幅に改善できるかを示す、60秒の簡潔なビデオを開発してください。モダンで効率的なビジュアル美学を採用し、プロフェッショナルな声で、HeyGenの利用可能なテンプレートとシーンを使用してトレーニングモジュールを作成するスピードと簡単さを強調します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターやマーケティングプロフェッショナル向けに、AIアバター生成器の多様なキャンペーンでの創造的な可能性を探る、30秒の魅力的なビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは鮮やかでカスタマイズ可能にし、アップビートなナレーションを組み合わせて、HeyGenのボイスオーバー生成機能がユニークなブランドメッセージングのための広範なアバターカスタマイズをどのようにサポートするかを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

アバターマイクロラーニングメーカーの使い方

AIアバターを使用して学習コンテンツを魅力的なマイクロラーニングビデオに簡単に変換し、学習者のエンゲージメントと保持率を向上させましょう。

1
Step 1
AIアバターを選択
ブランドやメッセージを最もよく表現するリアルなAIアバターの多様なライブラリから選択し、コンテンツを届ける準備を整えましょう。
2
Step 2
学習スクリプトを貼り付け
テキストビデオ機能を使用してマイクロラーニングコンテンツを貼り付けるだけで、システムが自動的に自然な音声に変換します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングで強化
事前にデザインされたテンプレートを選択したり、カスタム背景、ブランディング要素、字幕を追加して、洗練された外観に仕上げましょう。
4
Step 4
マイクロラーニングを生成して共有
さまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して、高品質のマイクロラーニングビデオを迅速に制作し、オーディエンスを魅了する準備を整えましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトピックを簡素化

複雑な情報を簡単に理解できるマイクロラーニングモジュールに変換し、AIアバターを使用して専門的な教育をよりアクセスしやすく、理解しやすくします。

よくある質問

HeyGenはAIアバターを使ったマイクロラーニングコンテンツの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度な「AIアバター」と「テキスト読み上げ」技術を使用して、魅力的な「マイクロラーニング」ビデオを迅速に生成することを可能にします。これにより、「デジタル学習」資料の「時間とコスト効率」が向上し、「学習者のエンゲージメント」が大幅に向上します。

HeyGenでAIアバターをカスタマイズしてパーソナライズされたビデオを作成できますか？

はい、HeyGenは広範な「アバターカスタマイズ」オプションを提供しており、ブランドやターゲットオーディエンスに完璧に共鳴するユニークな「AIアバター」を作成できます。これは、全体的な学習体験と影響を向上させる「パーソナライズされたビデオ」を開発するために重要です。

AIアバターは企業トレーニングやeラーニングプラットフォームにどのような利点を提供しますか？

HeyGenのAIアバターは「企業トレーニング」を革新し、一貫した高品質の「インタラクティブコンテンツ」と「パーソナライズされたビデオ」を提供します。これにより、「学習者のエンゲージメント」が大幅に向上し、さまざまな「eラーニングプラットフォーム」シナリオでのコンテンツ作成が効率化されます。

HeyGenはビデオ制作において効果的なAIアバター生成器である理由は何ですか？

HeyGenは「スクリプトからのテキストビデオ」と「自然なスピーチ」機能を統合してビデオ制作を効率化する効果的な「AIアバター生成器」です。その直感的なインターフェースと多様な「テンプレート」により、プロフェッショナルなコンテンツを効率的に生成する強力な「ビデオ作成ツール」として機能します。