アバターマイクロラーニングジェネレーター: 魅力的なコースを迅速に作成
高度なAIアバターを使用して、魅力的でバイトサイズのレッスンを簡単に作成し、知識の定着を促進します。
インストラクショナルデザイナー向けに、HeyGenが「スクリプトからのテキストをビデオに」変換を迅速に行う方法を示す45秒のチュートリアルをデザインしてください。字幕/キャプション機能のシームレスな統合を強調し、動的で指導的なビジュアルスタイルを用いて、SCORMパッケージの迅速な作成をサポートし、自動キャプションによるアクセシビリティを確保する技術的能力を強調します。
グローバルトレーニングマネージャー向けに、HeyGenの「多言語サポート」機能が多様なチームに向けた「トレーニングビデオ」のスケーリングにどのように技術的利益をもたらすかを示す1分30秒のデモンストレーションを制作してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでグローバルなテーマを持ち、異なるAIアバターが様々な言語でコンテンツを提供するシームレスなボイスオーバー生成を特徴とし、プラットフォームの効率性を強調します。
eラーニングコンテンツクリエイター向けに、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」と「テンプレート＆シーン」が「バイトサイズのレッスン」を高インパクトな「4K品質のビデオ」にどのように引き上げるかを示す1分間のショーケースを開発してください。ビジュアルスタイルは鮮明で魅力的であり、動的なストック映像とプロフェッショナルなテンプレートを特徴とし、洗練されたマイクロラーニングコンテンツの技術的な容易さを強調します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはスクリプトからのAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター技術を使用して、テキストスクリプトをビデオに簡単に変換できるようにします。AIアバター、正確なボイスオーバー生成、自動キャプションを使用して、制作プロセスを効率化し、魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenでAIアバターやビジュアル要素をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、AIアバターやビデオ要素をパーソナライズしてブランドの一貫性を維持できます。また、強力なメディアライブラリを活用して、AI生成ビデオを強化することも可能です。
HeyGenはグローバルコンテンツ向けにどのような多言語サポートを提供しますか？
HeyGenは、複数の言語でコンテンツを作成し、グローバルなオーディエンスに効果的にリーチするためのサポートを提供します。プラットフォームには、高度な多言語サポートがあり、自動字幕/キャプションや多様なAIボイスオーバーオプションを含み、AIマイクロラーニングビデオの広範なアクセシビリティを確保します。
HeyGenは高品質のビデオエクスポートとLMS統合をサポートしていますか？
はい、HeyGenは4K品質のビデオをサポートし、プロフェッショナルな出力を保証します。アスペクト比のリサイズでビデオを最適化し、LMS統合でシームレスな配信を促進することができ、HeyGenは学習と開発のための包括的なAIビデオツールです。