HeyGenの強力なAIアバターを活用して、インパクトのあるビジュアルストーリーテリングでメンタルヘルス認識動画を迅速に作成し、認識を高めましょう。

HeyGenのAIアバターを活用して、45秒の動画を作成し、若い成人をターゲットにしたソーシャルメディアでのメンタルヘルスの認識を高め、一般的なスティグマを解消します。ビジュアルスタイルは共感的で温かみのあるもので、日常的なシナリオで多様なAIアバターをフィーチャーし、柔らかい照明を使用し、HeyGenの音声生成機能を通じて生成された落ち着いた励ましの声で、心地よくアクセスしやすいメッセージを伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいプロフェッショナルが燃え尽き症候群を経験していることを考慮し、日常のストレスに対処するためのシンプルで実行可能な対処法を紹介する30秒の動画を開発します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を利用して、画面上に明確でミニマリストなテキストオーバーレイを表示し、元気づけるインストゥルメンタルの背景音楽を伴い、HeyGenの字幕/キャプションでアクセシビリティを確保し、メンタルヘルス認識動画のための魅力的なビジュアルストーリーテリングを提供します。
サンプルプロンプト2
専門的なメンタルヘルスサポートを求めることの重要性を強調する60秒のナラティブ動画を制作し、セラピーやカウンセリングに対して躊躇している個人に共鳴するように設計します。この影響力のある作品は、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、内なる葛藤から最終的な安堵への旅を描く連続的なストーリーを作成し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して多様で希望に満ちたビジュアルと安心感のある音声トーンを組み合わせ、視聴者にとって本当にパーソナライズされた体験を創造します。
サンプルプロンプト3
教育者やコミュニティリーダーがより深い理解を促進することを目的とした、一般的なメンタルヘルスの神話を効果的に挑戦し、打ち破る45秒の情報動画をデザインします。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、明確な質問と回答形式で大胆で情報豊かなグラフィックを提示し、権威あるが思いやりのある声で届け、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて、さまざまなソーシャルメディア動画に容易に適応できるようにし、最大限の教育的リーチを実現します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターメンタルヘルス認識メーカーの使い方

AIアバターと使いやすいツールでインパクトのあるメンタルヘルス認識動画を作成しましょう。メッセージを強化し、視聴者と簡単に繋がりましょう。

1
Step 1
AIアバターを選択
多様なAIアバターのライブラリから選び、メッセージを伝え、視聴者とパーソナライズされた方法で繋がりましょう。
2
Step 2
メッセージを作成
スクリプトを簡単に魅力的なナラティブに変換します。テキストを貼り付けるだけで、スクリプトからのテキスト動画機能が自然な音声を生成します。
3
Step 3
シーンをカスタマイズ
事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用してビジュアルを強化します。背景をパーソナライズし、要素を追加し、カスタマイズ可能なテンプレートを通じてビデオがメッセージを真に反映するようにします。
4
Step 4
公開と共有
字幕/キャプションを追加して、より広いアクセスを可能にし、ソーシャルメディア動画用に磨かれたコンテンツをエクスポートして、効果的に認識を高めましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

心を高める認識コンテンツを制作

AIアバターを用いたインスピレーションあふれる動画を開発し、強力なストーリーテリングを通じて、ポジティブなメンタルウェルビーイングを促進し、視聴者を高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてインパクトのあるメンタルヘルス認識動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、スクリプトをリアルなAIアバターを用いた魅力的なビジュアルナラティブに変換することで、メンタルヘルス認識動画を制作する力を与えます。私たちのプラットフォームはコンテンツ作成を簡素化し、効果的かつプロフェッショナルに認識を高めることを容易にします。

HeyGenを使用したメンタルヘルス教育において、AIアバターはどのような役割を果たしますか？

HeyGenのAIアバターは、メンタルヘルス教育に人間味を加え、共感と一貫性を持って情報を提供します。彼らは創造的なエンジンとして、自然な音声生成によってパーソナライズされた体験を生み出し、複雑なトピックをよりアクセスしやすくします。

HeyGenのツールを使用してメンタルヘルスコンテンツを制作するのは簡単ですか？

はい、HeyGenは使いやすいインターフェースとカスタマイズ可能なテンプレートを備えており、簡単にコンテンツを作成できます。高度なビデオ編集スキルがなくても、プロフェッショナル品質のソーシャルメディア動画や教育コンテンツを迅速に生成できます。

HeyGenは私のスクリプトを迅速にメンタルヘルス認識動画に変換できますか？

もちろんです。HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト動画機能により、書かれたコンテンツを迅速にダイナミックなメンタルヘルス認識動画に変換できます。統合された音声生成とブランディングコントロールを組み合わせて、視聴者に一貫したプロフェッショナルなメッセージを維持できます。