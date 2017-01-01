HeyGenのAIアバターを活用して、45秒の動画を作成し、若い成人をターゲットにしたソーシャルメディアでのメンタルヘルスの認識を高め、一般的なスティグマを解消します。ビジュアルスタイルは共感的で温かみのあるもので、日常的なシナリオで多様なAIアバターをフィーチャーし、柔らかい照明を使用し、HeyGenの音声生成機能を通じて生成された落ち着いた励ましの声で、心地よくアクセスしやすいメッセージを伝えます。

ビデオを生成