アバター医療機器説明ジェネレーター
AIアバターを活用して複雑な医療機器トレーニングを簡素化し、魅力的な説明動画で売上を向上させましょう。
医療専門家、例えば医師や看護師向けに、複雑な医療手順や製品機能を簡素化するための45秒の説明動画を開発します。ビジュアルと音声のスタイルは現代的で情報豊かで安心感を与えるもので、理解しやすいグラフィックを使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、ゼロから始めることなく魅力的なストーリーを迅速に組み立てます。
新しい診断ツールのエンドツーエンドのビデオ生成プロセスを示す60秒の動画を制作し、製薬業界の医療教育者や企業トレーナー向けにします。動画は教育的で包括的なビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルで明瞭なナレーションを補完し、画面上の字幕/キャプションで強化します。高品質のナレーション生成を確保し、明確な指示と説明を提供します。
メドテック分野のスタートアップ創業者やイノベーター向けに、初期製品コンセプトを提示するためのダイナミックな30秒のピッチ動画をデザインします。ビジュアルスタイルは先進的で視覚的に豊かであり、ストック映像を組み込み、エネルギッシュで自信に満ちた声で観客を導きます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを見つけ、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してさまざまなプレゼンテーションプラットフォームに最適化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なAI動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenのクリエイティブエンジンは、ユーザーがスクリプトを魅力的なAI動画に簡単に変換できるようにします。豊富なテンプレートとシーン、リアルなAIアバターを備え、テキスト-to-ビデオのエンドツーエンドのビデオ生成プロセスを効率化します。
HeyGenは特定のブランドアイデンティティに合わせて説明動画をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ユーザーがロゴやブランドカラーを組み込むことができます。これにより、すべての説明動画がブランドの独自のスタイルに完全に一致したパーソナライズされたメッセージを届けます。
HeyGenは多言語AI動画の作成にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは高度なAI音声技術と強力なナレーション生成を通じて多言語AI動画の作成をサポートします。また、自動字幕/キャプションを含んでおり、多様なグローバルオーディエンス向けのコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenは既存のコンテンツ（PDFやPPTなど）をどのようにしてダイナミックなビデオプレゼンテーションに変換しますか？
HeyGenは既存のPDFやPPTをダイナミックなビデオプレゼンテーションに変換する革新的な機能を提供します。この機能は、プロンプトネイティブのビデオ作成と組み合わせて、魅力的な製品デモ動画やトレーニング動画を迅速に開発することを可能にします。