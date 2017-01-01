医療機器の営業担当者やマーケティングチームを対象にした30秒の医療機器説明動画を作成し、知識豊富なプレゼンターとしてAIアバターをフィーチャーします。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンに、音声は権威あるが魅力的なトーンであるべきです。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれたコンテンツからプレゼンターの対話をシームレスに生成します。

