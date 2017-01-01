アバターマーケティングビデオメーカー: 魅力的なAIビデオを作成
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、アイデアを瞬時に魅力的なマーケティングビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイターをターゲットにした、短くてインパクトのあるマーケティングビデオを簡単に生成する方法を示す、30秒の魅力的なソーシャルメディアコンテンツを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでカラフル、そしてテンポの速いもので、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速にセットアップし、アップビートなバックグラウンドミュージックと目立つ字幕/キャプションを使用して、さまざまなプラットフォームでのアクセシビリティとエンゲージメントを最大化します。
ブロガーや教育者向けに、AIビデオジェネレーターを使用して書かれた記事をどのようにして魅力的なビデオコンテンツに変換できるかを示す、60秒の情報ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはミニマリストで直接的にし、画面上で話すカスタムアバターに焦点を当て、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してスクリプトを提供し、シームレスな配信とプロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。
デジタルマーケティングエージェンシーや企業チーム向けに、HeyGenのAIアバターの多様なグローバルキャンペーンでの汎用性を強調する、40秒の洗練されたプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはモダンで、さまざまな設定での異なるAIアバターの急速なモンタージュを特徴とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して豊かな背景を提供し、AIアバター生成技術の力を示し、どのブランドアイデンティティも表現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のマーケティングビデオを強化できますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、マーケターが簡単に魅力的なマーケティングビデオを作成できるようにします。AIアバターとテキストビデオ機能を活用することで、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツを制作し、視聴者の注目を集めることができます。
HeyGenはカスタムAIアバターの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはカスタムアバターを作成するための高度な機能を提供しており、ブランドのためのユニークなデジタル表現を開発することができます。この機能により、ビデオコンテンツが独自であり、特定のメッセージに共鳴することが保証されます。
HeyGenは効率的なビデオ作成のためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、シームレスなテキストビデオ変換や多様なテンプレートを含む強力なビデオ作成ツールを提供しています。これらの機能により、迅速なコンテンツ生成が可能になり、制作ワークフローが効率化されます。
HeyGenを使用してソーシャルメディア用のコンテンツを生成できますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターは、ダイナミックなソーシャルメディアコンテンツの制作に最適化されており、さまざまなプラットフォーム向けに魅力的なビデオを簡単に作成できます。これにより、強力なオンラインプレゼンスを維持し、効果的に視聴者とつながることができます。