アバターマーケティングビデオメーカー: 魅力的なAIビデオを作成

強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、アイデアを瞬時に魅力的なマーケティングビデオに変換します。

小規模ビジネスオーナーやB2Bマーケターを対象に、アバターマーケティングビデオメーカーがどのようにコンテンツ作成を簡素化するかを紹介する、45秒の魅力的な製品説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、重要な利点を強調するために鮮明なグラフィックスを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して自信に満ちたフレンドリーな声でナレーションを行い、多様なAIアバターがメッセージを明確かつ効果的に伝えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイターをターゲットにした、短くてインパクトのあるマーケティングビデオを簡単に生成する方法を示す、30秒の魅力的なソーシャルメディアコンテンツを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでカラフル、そしてテンポの速いもので、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速にセットアップし、アップビートなバックグラウンドミュージックと目立つ字幕/キャプションを使用して、さまざまなプラットフォームでのアクセシビリティとエンゲージメントを最大化します。
サンプルプロンプト2
ブロガーや教育者向けに、AIビデオジェネレーターを使用して書かれた記事をどのようにして魅力的なビデオコンテンツに変換できるかを示す、60秒の情報ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはミニマリストで直接的にし、画面上で話すカスタムアバターに焦点を当て、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してスクリプトを提供し、シームレスな配信とプロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケティングエージェンシーや企業チーム向けに、HeyGenのAIアバターの多様なグローバルキャンペーンでの汎用性を強調する、40秒の洗練されたプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはモダンで、さまざまな設定での異なるAIアバターの急速なモンタージュを特徴とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して豊かな背景を提供し、AIアバター生成技術の力を示し、どのブランドアイデンティティも表現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターマーケティングビデオメーカーの使い方

AIアバターと強力なビデオ作成ツールを使用して、テキストを魅力的なコンテンツに変換し、視聴者に届けるマーケティングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
AIアバターを選択
多様なAIアバターライブラリから選ぶか、カスタムアバターを作成して、マーケティングビデオでブランドを表現します。
2
Step 2
マーケティングスクリプトを書く
マーケティングメッセージを入力すると、プラットフォームが高度なテキストビデオ技術を使用して、自然な音声のボイスオーバーに変換します。
3
Step 3
ブランディングとテンプレートで強化
プロフェッショナルなテンプレートを利用し、ブランディング要素を追加し、ライブラリからメディアを取り入れて、ビデオの視覚的な魅力を完璧にします。
4
Step 4
ビデオを生成して共有
ワンクリックで高品質のマーケティングビデオを生成し、さまざまなプラットフォームに対応させ、ビデオ作成をシームレスにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

.

AIアバターを使用して、信頼と信頼性を構築し、クライアントの成功とポジティブな体験を効果的に紹介する魅力的なビデオ証言を開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のマーケティングビデオを強化できますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、マーケターが簡単に魅力的なマーケティングビデオを作成できるようにします。AIアバターとテキストビデオ機能を活用することで、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツを制作し、視聴者の注目を集めることができます。

HeyGenはカスタムAIアバターの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはカスタムアバターを作成するための高度な機能を提供しており、ブランドのためのユニークなデジタル表現を開発することができます。この機能により、ビデオコンテンツが独自であり、特定のメッセージに共鳴することが保証されます。

HeyGenは効率的なビデオ作成のためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、シームレスなテキストビデオ変換や多様なテンプレートを含む強力なビデオ作成ツールを提供しています。これらの機能により、迅速なコンテンツ生成が可能になり、制作ワークフローが効率化されます。

HeyGenを使用してソーシャルメディア用のコンテンツを生成できますか？

もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターは、ダイナミックなソーシャルメディアコンテンツの制作に最適化されており、さまざまなプラットフォーム向けに魅力的なビデオを簡単に作成できます。これにより、強力なオンラインプレゼンスを維持し、効果的に視聴者とつながることができます。