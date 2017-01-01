効果的なトレーニングビデオのためのアバター製造安全ジェネレーター

スクリプトからの強力なテキスト・トゥ・ビデオで、魅力的な安全トレーニングビデオを迅速に作成します。

新しい製造業の従業員向けに、現実的な製造現場での基本的な機械操作プロトコルを示す1分間の安全トレーニングビデオを作成してください。このビデオでは、親しみやすいAIアバターが視聴者を重要なステップに導き、スクリプトからの明確なテキスト・トゥ・ビデオとプロフェッショナルな音声生成を利用して理解を確実にします。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、安心感のある音声トーンを用いて、安全トレーニングビデオをHRマネージャーにとってよりアクセスしやすく効果的にすることを目指します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
製造業の監督者向けに、危険物取り扱い手順の最新の更新を強調し、コンプライアンスと労働者の健康を確保するための45秒の指導ビデオを作成してください。このビデオは、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して簡潔なビジュアルプレゼンテーションを行い、重要な変更点を強調する動的な画面上のテキストを組み合わせ、ポリシー更新時の時間を大幅に節約します。ビジュアルスタイルは直接的で情報的であり、プロフェッショナルでありながら緊急性のある音声を使用して、アバター安全トレーニングジェネレーターの安全基準維持における役割の重要性を伝えます。
サンプルプロンプト2
特定の工場機械の安全な操作と緊急停止手順に焦点を当てた、製造ライン作業者向けの90秒のeラーニングモジュールを制作してください。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して、騒がしい製造環境でもアクセスしやすい字幕/キャプションを追加し、ステップバイステップで行動を明確に指導します。クリーンで図解的なビジュアルスタイルと落ち着いた権威あるナレーションにより、このアバター製造安全ジェネレーターのコンテンツが重要な安全実践を効果的に教育し強化します。
サンプルプロンプト3
製造業界における新しいAI搭載機械の導入に関する倫理的考慮事項と安全基準を取り上げた、管理職およびR&Dチーム向けの2分間の企業ブリーフィングビデオを開発してください。このビデオでは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して関連するビジュアルで概念を説明し、複雑な情報を思慮深く魅力的に提示する専門家AIアバターをフィーチャーします。ビジュアルスタイルは洗練されており、企業的であり、真剣でありながら内省的な音声トーンを補完し、AIビデオジェネレーターが複雑なAI倫理と安全基準を効果的に伝える方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバター製造安全ジェネレーターの仕組み

AI駆動のツールで製造チームのための魅力的な安全トレーニングビデオを迅速かつ効率的に生成します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
安全トレーニングの内容を作成または貼り付けてください。当社の「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能が、あなたのテキストを瞬時に初期ビデオドラフトに変換し、魅力的な安全ビデオの基礎を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
安全インストラクターを表現するために、多様な「AIアバター」ライブラリから選択してください。これらのリアルなプレゼンターが、製造安全トレーニングをより親しみやすく、影響力のあるものにします。
3
Step 3
プロフェッショナルな音声オーバーを生成する
高品質の音声でトレーニングを強化します。当社の「音声オーバー生成」機能により、さまざまな声や言語から選択でき、各セグメントのナレーションを明確で魅力的にします。
4
Step 4
魅力的なビデオをエクスポートする
ブランディングコントロールを適用して「安全トレーニングビデオ」を完成させ、さまざまなプラットフォーム向けに「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を簡単に行います。磨き上げられたAI生成のトレーニングを展開し、製造労働力を教育し保護します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全手順を簡素化

.

複雑な製造安全規則を明確で理解しやすいビデオコンテンツに変換し、理解とコンプライアンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenはAI安全トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターであり、テキストをリアルなAIアバターをフィーチャーした魅力的なビデオに変換し、製造業を含むあらゆる業界の重要な安全トレーニングビデオの制作を効率化します。

HeyGenはカスタマイズ可能なビデオ制作のためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、スクリプトを入力して簡単にビデオを生成できるテキスト・トゥ・ビデオ機能など、強力な技術的機能を提供します。また、カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、プロフェッショナルでカスタマイズされた出力のために独自のブランディングコントロールを組み込むことができます。

HeyGenはカスタム音声オーバーとアバターの多様性をサポートしていますか？

はい、HeyGenは高品質の音声オーバー生成をサポートしており、個人的なタッチのために自分の声をクローンすることも可能です。eラーニングや安全トレーニングのために、さまざまなオーディエンスに共鳴する多様なAIアバターを提供しています。

HeyGenはeラーニングと安全トレーニングコンテンツをどのように強化しますか？

HeyGenは、HRマネージャーが迅速に魅力的なビデオを制作できるようにすることで、eラーニングを強化し、時間を大幅に節約します。当社のプラットフォームは、プロンプトネイティブなビデオ作成を可能にし、安全トレーニングビデオが明確で一貫性があり、視聴者にとって理解しやすいものとなることを保証します。