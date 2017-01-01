新しい製造業の従業員向けに、現実的な製造現場での基本的な機械操作プロトコルを示す1分間の安全トレーニングビデオを作成してください。このビデオでは、親しみやすいAIアバターが視聴者を重要なステップに導き、スクリプトからの明確なテキスト・トゥ・ビデオとプロフェッショナルな音声生成を利用して理解を確実にします。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、安心感のある音声トーンを用いて、安全トレーニングビデオをHRマネージャーにとってよりアクセスしやすく効果的にすることを目指します。

