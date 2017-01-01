HRマネージャーとトレーニングディレクターを対象にした45秒の魅力的なビデオを作成し、コンプライアンス研修を効率化する方法を示してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、フレンドリーなAIアバターが重要なポリシーの更新を明確で魅力的なナレーションで伝える内容にしてください。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、洗練されたHRトレーニングビデオの生成効率を示しましょう。

