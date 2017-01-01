現代学習のためのアバター物流トレーニングメーカー

AIアバターを活用して、コスト効率の高い企業研修を実現。高度なデジタルプレゼンターで従業員の学習のスケーラビリティとエンゲージメントを向上させましょう。

HRマネージャーとトレーニングディレクターを対象にした45秒の魅力的なビデオを作成し、コンプライアンス研修を効率化する方法を示してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、フレンドリーなAIアバターが重要なポリシーの更新を明確で魅力的なナレーションで伝える内容にしてください。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、洗練されたHRトレーニングビデオの生成効率を示しましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
物流オペレーションマネージャーとトレーニングコーディネーター向けに、アバター物流トレーニングメーカーの力を示す60秒のインパクトのあるビデオを制作してください。ダイナミックで実用的なビジュアルスタイルを採用し、新しいオンボーディングモジュールが迅速に展開できることを示すために、権威ある声をサポートに使いましょう。HeyGenのテンプレートとシーン、ナレーション生成を活用して、迅速でスケーラブルなコンテンツ作成を実現します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーとEラーニングコンテンツクリエイターを対象にした30秒のインスパイアリングなビデオを開発し、AIビデオジェネレーターのコスト効率と使いやすさを紹介してください。ビデオはモダンでクリーン、そして高揚感のあるビジュアル美学を持ち、迅速なコンテンツ作成を促すモチベーショナルなナレーションを含めます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオとメディアライブラリ/ストックサポートを強調し、アイデアを魅力的なコンテンツに簡単に変換する方法を示します。
サンプルプロンプト3
グローバルHRチームと国際トレーニングマネージャー向けに、AIアバタージェネレーターを使用した多言語コンプライアンス研修のシームレスな作成に焦点を当てた90秒の洗練されたビデオをデザインしてください。グローバルでプロフェッショナル、そして包括的なビジュアルスタイルを採用し、地域を超えた一貫性を強調する安心感のある明確な声を組み合わせます。HeyGenのAIアバター、ナレーション生成、字幕/キャプション機能を示し、効果的で普遍的にアクセス可能なトレーニング資料を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバター物流トレーニングメーカーの仕組み

魅力的で効果的な物流トレーニングビデオを迅速に制作。AIアバターを活用して、制作プロセスを効率化し、スケーラブルで高品質なコンテンツを提供します。

1
Step 1
アバターを選択
多様なAIアバターライブラリから選択するか、カスタムデジタルプレゼンターを作成して、さまざまな物流シナリオに対応するトレーナーを具現化します。高度なAIアバタージェネレーターがサポートします。
2
Step 2
トレーニングスクリプトを作成
特定のトレーニング資料をテキストとして入力します。プラットフォームはスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、選択したAIアバターと同期した自然なナレーションに自動変換します。強力なAIビデオジェネレーターとなります。
3
Step 3
シーンをカスタマイズして洗練
プロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用し、関連メディアを組み込み、組織のビジュアルガイドラインに合わせたブランディングコントロールを適用して、企業研修ビデオを強化します。
4
Step 4
エクスポートと統合
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、完成した物流トレーニングビデオを生成し、学習管理システムや他の配信プラットフォームへのシームレスなワークフロー統合に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトレーニングトピックの簡素化

複雑な物流情報を、理解しやすく視覚的に魅力的なAIビデオレッスンに変換し、理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはHRトレーニングビデオと従業員オンボーディングをどのように強化しますか？

HeyGenは、先進的なAIアバタージェネレーターとデジタルプレゼンターを活用することで、HRトレーニングビデオと従業員オンボーディングを革新します。これにより、組織は非常に魅力的で一貫性のある従業員研修コンテンツを効率的に作成し、重要な情報をすべてのチームに効果的に伝えることができます。

HeyGenが企業学習のための強力なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、企業学習のための強力なAIビデオジェネレーターであり、テキストからビデオへの変換とリアルなナレーション生成を提供します。その多様なテンプレートとブランディングコントロールにより、プロフェッショナルな企業研修やコンプライアンス研修ビデオの作成を効率化し、複雑なテーマをよりアクセスしやすくします。

HeyGenのAIアバターは、専門的な物流トレーニングシナリオに利用できますか？

もちろんです。HeyGenのAIアバターは、非常に専門的な物流トレーニングにも対応する多用途なデジタルプレゼンターとして機能します。これらのAIアバタージェネレーターは、カスタマイズされたビジュアルインストラクションを可能にし、複雑なトレーニングモジュールでのエンゲージメントと理解を向上させます。

HeyGenは多様なトレーニングニーズに対するスケーラビリティとワークフロー統合をどのようにサポートしますか？

HeyGenのAI駆動ソフトウェアはスケーラビリティを念頭に設計されており、進化するニーズに応じた広範なトレーニングライブラリの迅速な制作を可能にします。SCORMエクスポートなどの機能を通じて、既存の学習管理システムとの互換性を確保し、効率的な展開を実現します。