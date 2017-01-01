アバターLMSビデオメーカー: AIでEラーニングを強化
プロフェッショナルなAIアバタービデオをLMS用に作成。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオを活用して、効率的に魅力的なeラーニングコンテンツを制作。
eラーニングコンテンツ制作者向けに、60秒の情報豊かなチュートリアルをデザインし、「テキストからビデオ」への変換の力を示してください。このクリアで教育的なビデオは、教育者やトレーナーを対象としており、落ち着いた明瞭な声で、スクリプトから「テキストからビデオ」がどのようにプロフェッショナルな「AIトーキングヘッドビデオ」に変換され、自動生成された「字幕/キャプション」でアクセシビリティを向上させるかを示します。
小規模ビジネスオーナーを対象に、静止画像を動的な「AIアバタービデオ」に変換する方法を示す、30秒のインスピレーションを与えるビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは希望に満ちたもので、心を弾ませるオーディオトラックを伴い、「写真からビデオ」や「メディアライブラリ/ストックサポート」、多用途な「ボイスオーバー生成」を組み合わせて、広範な撮影やプロの俳優を必要とせずに魅力的な広告を作成する方法を強調します。
起業家やスタートアップ創業者を対象にした、40秒のエネルギッシュなプロモーションビデオを制作し、「AIビデオプラットフォーム」の多様性を強調してください。この現代的でテンポの速いビデオは、ダイナミックな音楽と明確なナレーションを伴い、「AIアバター」をどのようにカスタマイズできるか、また「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がどのようにすべてのソーシャルメディアチャネルでコンテンツを完璧に見せ、コンテンツ戦略を効率化するかを視覚的に示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバターを使用したクリエイティブなビデオ作成をどのように強化しますか？
HeyGenは、ユーザーがシンプルなテキスト入力から高品質なAIアバタービデオやAIトーキングヘッドビデオを生成できるようにすることで、クリエイティブなビデオ作成を強化します。これにより、さまざまなクリエイティブプロジェクトの制作プロセスが効率化されます。
HeyGenで生成できるAIアバターの種類は？
HeyGenのAIアバター生成器を使用すると、写真からリアルなデジタルスポークスパーソンを作成したり、さまざまな既製のオプションから選択したりすることができます。これにより、あらゆるプロジェクトにパーソナライズされたAIトーキングヘッドビデオを作成できます。
HeyGenはどのようにテキストをビデオに変換しますか？
HeyGenは高度なAIを利用して、スクリプトを分析し、選択したAIアバター、ボイスオーバー、シーンと組み合わせることでテキストをビデオに変換します。このAIビデオプラットフォームは、ビデオ作成を簡素化し、多言語ビデオ制作もサポートします。
HeyGenはeラーニングコンテンツの作成に適していますか？
はい、HeyGenはeラーニングに最適なAIビデオプラットフォームであり、アバターLMSビデオメーカーとして機能します。AIアバターを使用して魅力的なレッスンを簡単に生成でき、既存の学習管理システムに統合することができ、SCORMエクスポートもサポートしています。