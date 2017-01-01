アバターLMSビデオメーカー: AIでEラーニングを強化

プロフェッショナルなAIアバタービデオをLMS用に作成。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオを活用して、効率的に魅力的なeラーニングコンテンツを制作。

新しいマーケティングキャンペーンが「AIアバター生成器」を活用して、どのように迅速に魅力的な「ビデオ作成」を行えるかを紹介する、45秒の活気あるビデオを作成してください。このプロフェッショナルで明るいビデオは、マーケティングの専門家を対象としており、明るいビジュアル、明確で熱意あるナレーションを特徴とし、多様な「AIアバター」を使用して「テンプレートとシーン」を選択する簡単さを示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
eラーニングコンテンツ制作者向けに、60秒の情報豊かなチュートリアルをデザインし、「テキストからビデオ」への変換の力を示してください。このクリアで教育的なビデオは、教育者やトレーナーを対象としており、落ち着いた明瞭な声で、スクリプトから「テキストからビデオ」がどのようにプロフェッショナルな「AIトーキングヘッドビデオ」に変換され、自動生成された「字幕/キャプション」でアクセシビリティを向上させるかを示します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーを対象に、静止画像を動的な「AIアバタービデオ」に変換する方法を示す、30秒のインスピレーションを与えるビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは希望に満ちたもので、心を弾ませるオーディオトラックを伴い、「写真からビデオ」や「メディアライブラリ/ストックサポート」、多用途な「ボイスオーバー生成」を組み合わせて、広範な撮影やプロの俳優を必要とせずに魅力的な広告を作成する方法を強調します。
サンプルプロンプト3
起業家やスタートアップ創業者を対象にした、40秒のエネルギッシュなプロモーションビデオを制作し、「AIビデオプラットフォーム」の多様性を強調してください。この現代的でテンポの速いビデオは、ダイナミックな音楽と明確なナレーションを伴い、「AIアバター」をどのようにカスタマイズできるか、また「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がどのようにすべてのソーシャルメディアチャネルでコンテンツを完璧に見せ、コンテンツ戦略を効率化するかを視覚的に示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターLMSビデオメーカーの仕組み

AIアバターを使用して、テキストを動的なビデオに変換し、学習管理システム用に準備された魅力的なeラーニングコンテンツを簡単に作成します。

1
Step 1
AIアバターを作成
デジタルインストラクターとしてのリアルなAIアバターを選択または生成することから始めます。このAIアバターがプロフェッショナルなタッチでeラーニングコンテンツを提供します。
2
Step 2
学習コンテンツのスクリプトを作成
教育用スクリプトをプラットフォームに直接入力します。強力なテキストからビデオへの機能が、テキストを自然な音声に変換し、アバターがナレーションを行う準備を整えます。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルでカスタマイズ
組織のロゴやブランドカラーを含むブランディングコントロールを適用してビデオをパーソナライズします。テンプレートやシーンを活用して、レッスンの視覚的な魅力を高めます。
4
Step 4
シームレスなLMS統合のためにエクスポート
ビデオを最適な形式（例：SCORM）で最終化し、完璧な互換性を確保します。AIを活用したeラーニングビデオは、学習管理システムへのシームレスな統合の準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

従業員トレーニングのエンゲージメントを向上

.

AIアバタービデオを活用して、学習者のエンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させる動的でインタラクティブなトレーニング資料を作成。

background image

よくある質問

HeyGenはAIアバターを使用したクリエイティブなビデオ作成をどのように強化しますか？

HeyGenは、ユーザーがシンプルなテキスト入力から高品質なAIアバタービデオやAIトーキングヘッドビデオを生成できるようにすることで、クリエイティブなビデオ作成を強化します。これにより、さまざまなクリエイティブプロジェクトの制作プロセスが効率化されます。

HeyGenで生成できるAIアバターの種類は？

HeyGenのAIアバター生成器を使用すると、写真からリアルなデジタルスポークスパーソンを作成したり、さまざまな既製のオプションから選択したりすることができます。これにより、あらゆるプロジェクトにパーソナライズされたAIトーキングヘッドビデオを作成できます。

HeyGenはどのようにテキストをビデオに変換しますか？

HeyGenは高度なAIを利用して、スクリプトを分析し、選択したAIアバター、ボイスオーバー、シーンと組み合わせることでテキストをビデオに変換します。このAIビデオプラットフォームは、ビデオ作成を簡素化し、多言語ビデオ制作もサポートします。

HeyGenはeラーニングコンテンツの作成に適していますか？

はい、HeyGenはeラーニングに最適なAIビデオプラットフォームであり、アバターLMSビデオメーカーとして機能します。AIアバターを使用して魅力的なレッスンを簡単に生成でき、既存の学習管理システムに統合することができ、SCORMエクスポートもサポートしています。