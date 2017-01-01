アバターLMSビデオジェネレーターでトレーニングを強化

HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、効率的なeラーニングのための魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成します。

企業トレーナーやeラーニングコンテンツ制作者向けに、プロフェッショナルなAIアバターが複雑な概念を明確で権威あるナレーションで説明する、魅力的な60秒のトレーニングビデオを制作します。ビジュアルスタイルはクリーンで魅力的であり、HeyGenの強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれた資料を効率的に高品質な教育コンテンツに変換します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象にした、エネルギッシュで説得力のあるメッセージを届けるリアルなAIアバターを使った新製品を紹介する、ダイナミックな30秒のマーケティングビデオをデザインします。ビジュアルの美学はモダンで活気に満ちており、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して即座に注目を集め、製品の利点を効果的に伝えます。
サンプルプロンプト2
教育者やオンラインコース制作者向けに、カスタムアバター作成を通じて作成された親しみやすいAIプレゼンターが魅力的なレッスンを提供する、45秒の教育コンテンツを開発します。ビデオは親しみやすく、イラスト的なビジュアルスタイルを持ち、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して物語を豊かにし、学習をよりインタラクティブにします。
サンプルプロンプト3
グローバルコミュニケーションチームや国際企業向けに、複数言語サポートの力を示す、流暢に複数の言語を話すAIアバターをフィーチャーした、魅力的な90秒のビデオを作成します。このビデオコンテンツ作成例は、明確でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの強力なナレーション生成と字幕/キャプション機能を活用して、多様なオーディエンスに効果的にリーチします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターLMSビデオジェネレーターの仕組み

トレーニングスクリプトを魅力的でプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、リアルなAIプレゼンターをフィーチャーし、学習管理システムに完璧にフォーマットします。

1
Step 1
魅力的なトレーニングスクリプトを作成
直感的なテキストからビデオへのエディターにトレーニングコンテンツを直接貼り付けるか入力して始めます。プラットフォームはスクリプトを即座にダイナミックなビデオに変換し、さらなるカスタマイズの準備が整います。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なリアルなAIアバターのライブラリから選択するか、独自のカスタムプレゼンターを作成します。次に、選択したアバターに120以上の言語で利用可能な自然な音声を組み合わせて、メッセージを効果的に伝えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
背景音楽、豊富なライブラリからのストックメディアを使用してビデオを強化し、ブランドのロゴと色を統合します。事前に構築されたテンプレートを利用して、教育コンテンツにプロフェッショナルで一貫した外観を確保します。
4
Step 4
シームレスなLMS統合のためにエクスポート
アクセシビリティのために自動字幕を追加してビデオを完成させ、ニーズに最適なアスペクト比でエクスポートします。完成したトレーニングビデオは、どの学習管理システムにもシームレスに統合する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツの配信を強化

.

さまざまな科目に対して明確で簡潔な教育コンテンツを簡単に作成し、LMS内での理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIアバターを使った魅力的なビデオコンテンツの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、スケールで魅力的なビデオコンテンツを作成する力をユーザーに提供します。スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、仮想プレゼンターを数分で作成することで、ビデオコンテンツ作成プロセスを効率化します。

HeyGenでAIアバターとその環境をブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なカスタマイズを可能にし、カスタムアバターを作成し、その衣装や背景をブランドの美学に合わせて調整できます。これにより、仮想プレゼンターがマーケティングビデオや教育コンテンツに完全に一致します。

HeyGenがトレーニングやeラーニングに最適なAIアバタービデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターを使用して魅力的なトレーニングビデオを作成できるため、トレーニングやeラーニングに最適なAIアバタービデオジェネレーターとして際立っています。教育コンテンツを迅速に作成し、LMSと統合することで、学習をよりダイナミックでアクセスしやすくします。

HeyGenはさまざまなコンテンツニーズに対して効率的なビデオ制作をどのように促進しますか？

HeyGenは、AIアバターと事前に構築されたテンプレートのライブラリを利用して、テキストを簡単にビデオに変換することで、ビデオコンテンツ作成を効率化します。この強力なAIビデオプラットフォームを使用すると、マーケティングビデオ、教育コンテンツなどを迅速に生成し、コンテンツ作成を効率的に拡大できます。