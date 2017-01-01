アバターLMSビデオジェネレーターでトレーニングを強化
HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、効率的なeラーニングのための魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成します。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象にした、エネルギッシュで説得力のあるメッセージを届けるリアルなAIアバターを使った新製品を紹介する、ダイナミックな30秒のマーケティングビデオをデザインします。ビジュアルの美学はモダンで活気に満ちており、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して即座に注目を集め、製品の利点を効果的に伝えます。
教育者やオンラインコース制作者向けに、カスタムアバター作成を通じて作成された親しみやすいAIプレゼンターが魅力的なレッスンを提供する、45秒の教育コンテンツを開発します。ビデオは親しみやすく、イラスト的なビジュアルスタイルを持ち、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して物語を豊かにし、学習をよりインタラクティブにします。
グローバルコミュニケーションチームや国際企業向けに、複数言語サポートの力を示す、流暢に複数の言語を話すAIアバターをフィーチャーした、魅力的な90秒のビデオを作成します。このビデオコンテンツ作成例は、明確でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの強力なナレーション生成と字幕/キャプション機能を活用して、多様なオーディエンスに効果的にリーチします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバターを使った魅力的なビデオコンテンツの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、スケールで魅力的なビデオコンテンツを作成する力をユーザーに提供します。スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、仮想プレゼンターを数分で作成することで、ビデオコンテンツ作成プロセスを効率化します。
HeyGenでAIアバターとその環境をブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なカスタマイズを可能にし、カスタムアバターを作成し、その衣装や背景をブランドの美学に合わせて調整できます。これにより、仮想プレゼンターがマーケティングビデオや教育コンテンツに完全に一致します。
HeyGenがトレーニングやeラーニングに最適なAIアバタービデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIアバターを使用して魅力的なトレーニングビデオを作成できるため、トレーニングやeラーニングに最適なAIアバタービデオジェネレーターとして際立っています。教育コンテンツを迅速に作成し、LMSと統合することで、学習をよりダイナミックでアクセスしやすくします。
HeyGenはさまざまなコンテンツニーズに対して効率的なビデオ制作をどのように促進しますか？
HeyGenは、AIアバターと事前に構築されたテンプレートのライブラリを利用して、テキストを簡単にビデオに変換することで、ビデオコンテンツ作成を効率化します。この強力なAIビデオプラットフォームを使用すると、マーケティングビデオ、教育コンテンツなどを迅速に生成し、コンテンツ作成を効率的に拡大できます。