企業トレーナーやeラーニングコンテンツ制作者向けに、プロフェッショナルなAIアバターが複雑な概念を明確で権威あるナレーションで説明する、魅力的な60秒のトレーニングビデオを制作します。ビジュアルスタイルはクリーンで魅力的であり、HeyGenの強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれた資料を効率的に高品質な教育コンテンツに変換します。

ビデオを生成