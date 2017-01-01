アバターリーダーシップアップデートメーカー: 魅力的なアップデートを届ける

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、インパクトのあるリーダーシップアップデートのためのプロフェッショナルなトーキングヘッドビデオを簡単に作成します。

全社員向けの45秒間の内部リーダーシップアップデートビデオを想像してください。プロフェッショナルなAIアバターが重要な会社の発表と戦略的洞察を伝えます。ビジュアルスタイルはクリーンでコーポレート、声は明瞭で自信に満ちたナレーションが伴います。このビデオはHeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、一貫性のある魅力的な内部コミュニケーションを実現します。

サンプルプロンプト1
革新的なAIソリューションに興味を持つ見込み顧客をターゲットにした、30秒間のダイナミックなプロモーションビデオをソーシャルメディア向けに作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでテンポが速く、エネルギッシュであるべきです。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、魅力的なストーリーを迅速に組み立て、マーケティングとソーシャルメディア向けのAIビデオ作成の力を強調します。
サンプルプロンプト2
新入社員向けの60秒間のeラーニングモジュールのイントロダクションを開発し、会社の価値観とオンボーディングステップを説明します。フレンドリーでカスタマイズ可能なAIアバターを使用します。ビジュアルは親しみやすく教育的で、声は励ましと情報提供に満ちています。HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプション機能が、包括的なeラーニングとトレーニングのための明確さとアクセス性を確保します。
サンプルプロンプト3
外部の利害関係者や主要顧客向けに、デジタルスポークスパーソンからの四半期ごとのビジネスアップデートを提供する、洗練された50秒間のビデオメッセージを制作してください。ビジュアルスタイルは権威があり信頼できるもので、音声は安心感とプロフェッショナルなトーンを持っています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、メッセージを視覚的に強化し、広範な制作時間をかけずにパーソナライズされた顧客コミュニケーションを可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターリーダーシップアップデートメーカーの使い方

リーダーシップアップデートを魅力的でプロフェッショナルなビデオに変換し、AIアバターを使用して明確でインパクトのあるコミュニケーションを実現する4つの簡単なステップ。

1
Step 1
アバターを選ぶ
多様なAIアバターから選択し、リーダーシップメッセージを表現するプロフェッショナルで親しみやすいタッチを加えます。
2
Step 2
アップデートをスクリプト化する
リーダーシップアップデートのテキストを入力し、プラットフォームがスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、選択したアバターのために自然な話し言葉に変換します。
3
Step 3
シーンを強化する
ロゴや色などのブランディングコントロールを適用し、メディアライブラリからのビジュアルを統合して、アップデートを視覚的に魅力的でブランドに合ったものにします。
4
Step 4
ビデオを生成する
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、すべてのコミュニケーションチャネルで共有するのに最適なフォーマットでダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

効率的にアップデートを作成・配信

AIビデオ作成を使用して、リーダーシップアップデート、会社の発表、eラーニングを効率的に開発し、世界中のすべての社員に配信します。

よくある質問

HeyGenはAIアバターを使ったプロフェッショナルなビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオクリエーターであり、洗練されたAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、効率的にプロフェッショナルなビデオを制作します。ユーザーはマーケティングやソーシャルメディア、内部コミュニケーション、eラーニングやトレーニングに理想的な高品質のコンテンツを生成できます。

HeyGenはリーダーシップアップデートのような重要な内部コミュニケーションを支援できますか？

もちろんです。HeyGenは優れたアバターリーダーシップアップデートメーカーであり、AIアバターを使用して魅力的なリーダーシップビデオや内部コミュニケーションメッセージを作成できます。これにより、社員のオンボーディングや企業トレーニングが効率化され、一貫性のあるプロフェッショナルなビデオメッセージが確保されます。

HeyGenのAIアバターにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenのAIアバター生成機能は広範なカスタマイズを提供し、ユーザーはユニークなデジタルペルソナを作成し、さまざまなスタジオアバターで外見をカスタマイズできます。音声クローンを使用して、顧客コミュニケーションやセールスエネーブルメントなどの多様な用途において、トーキングヘッドビデオの信憑性を高めることも可能です。

HeyGenがビジネス向けの多用途なAIビデオ作成プラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ、音声クローン、多言語サポートなどの強力な機能を備えているため、多用途なAIビデオ作成プラットフォームとして際立っています。これにより、企業はマーケティングやソーシャルメディアからカスタマーサービスまで、さまざまなニーズに対してプロフェッショナルなビデオを効率的に制作できます。