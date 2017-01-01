アバターK-12教育メーカー: 学生の創造性を引き出す

K-12教師がインタラクティブな授業や魅力的なプロジェクトを高度なAIアバターを使用してデザインすることを可能にします。

K-12教育者を対象にした45秒の魅力的なビデオを作成し、話すアバターがどのようにして複雑な科学の概念をわかりやすく紹介できるかを示してください。ビジュアルスタイルはクリーンで魅力的にし、アニメーションテキストオーバーレイを使用し、親しみやすく明瞭な音声ナレーションを添えます。HeyGenの強力なAIアバターフィーチャーを強調し、教師がどのように簡単に授業を生き生きとさせることができるかを示し、どの教室でも効果的なプレゼンテーションツールとして役立つことを示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
K-12の学生向けに、学生アバターを使用して歴史プロジェクトを作成し発表する方法を紹介する60秒のインスピレーションあふれるビデオをデザインしてください。ビデオはダイナミックで想像力豊かなビジュアルスタイルを持ち、歴史的なイメージとアップビートな背景音楽を組み込み、音声は自信に満ちた若々しい声を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を強調し、彼らの研究を魅力的な物語に変え、アバターメーカーとしての創造性を育むことを促します。
サンプルプロンプト2
学校管理者と保護者向けに、学校活動にアバターK-12教育メーカーを統合する利点を説明する30秒の簡潔な説明ビデオを制作してください。ビジュアルの美学はモダンでプロフェッショナルにし、明るい色とシンプルなアニメーションを使用し、権威あるが親しみやすい声でナレーションします。HeyGenの字幕/キャプションがアクセシビリティを向上させ、すべての視聴者に対してインタラクティブで包括的なコンテンツを提供し、仮想インストラクターの外観をカスタマイズする方法を示します。
サンプルプロンプト3
新しいK-12教師を対象にした温かく歓迎する50秒のビデオを想像し、AIアバター生成ツールを使用して教室での自己紹介を行う方法を示してください。ビジュアルスタイルは招待的で親しみやすく、多様なアバターと柔らかいカラーパレットを特徴とし、安心感と励ましのある音声トーンを添えます。HeyGenのテンプレートとシーンを紹介し、教師が簡単に自分の声を追加できる準備済みのオプションを提供し、学生に対して明確で魅力的な自己紹介メッセージを確実にします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターK-12教育メーカーの使い方

K-12の教育者と学生がカスタムAIアバターを使用して魅力的でインタラクティブな学習教材を作成し、授業を記憶に残るものにします。

1
Step 1
アバターを作成する
高度なAIアバター生成を使用して、K-12教育コンテンツに合わせたカスタム学生アバターをデザインします。
2
Step 2
声を追加する
パーソナライズされた音声生成を追加するか、テキストスクリプトを自然な音声に変換してアバターに話させます。
3
Step 3
シーンを構築する
テンプレートとシーンから魅力的な背景や要素を追加して、教室でのプレゼンテーションに最適なビデオを強化します。
4
Step 4
作品を共有する
完成した教育プロジェクトをさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、学生や同僚とシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

K-12の科目を生き生きとさせる

.

抽象的なK-12の概念や歴史的な出来事を、AIを活用したビデオストーリーテリングを使用して鮮やかで記憶に残る学習体験に変えます。

background image

よくある質問

HeyGenはK-12教育プロジェクトやプレゼンテーションをどのように強化できますか？

HeyGenは教師と学生がAIアバター生成ツールを使用して魅力的なビデオコンテンツを作成することを可能にします。これは学校プロジェクトの直感的なプレゼンテーションツールとして機能し、K-12教室環境での学習をインタラクティブでダイナミックにします。

HeyGenはカスタムAIアバターを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは強力なAIアバター生成および作成ツールであり、ユーザーが話すアバターの外観を完全にカスタマイズすることを可能にします。自分の声を追加したり、テンプレートを利用してさまざまな教育プロジェクトに合わせて学生アバターをパーソナライズすることもできます。

HeyGenはK-12の学生と教師にとって使いやすいプラットフォームですか？

はい、HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと幅広いカスタマイズ可能なテンプレートを備えており、アクセスしやすいオンラインキャラクタービルダーです。この作成ツールは、K-12の学生と教師が話すアバターを使用してプロフェッショナルなビデオを生成するプロセスを簡素化します。

HeyGenのAIアバターは効果的に話し、情報を伝えることができますか？

もちろんです。HeyGenのAIアバターは話すアバターとして設計されており、リアルな音声生成でスクリプトを生き生きとさせます。この機能により、K-12教育の場でインタラクティブな教育コンテンツ、説明、プレゼンテーションを作成するのに理想的です。