K-12教育者を対象にした45秒の魅力的なビデオを作成し、話すアバターがどのようにして複雑な科学の概念をわかりやすく紹介できるかを示してください。ビジュアルスタイルはクリーンで魅力的にし、アニメーションテキストオーバーレイを使用し、親しみやすく明瞭な音声ナレーションを添えます。HeyGenの強力なAIアバターフィーチャーを強調し、教師がどのように簡単に授業を生き生きとさせることができるかを示し、どの教室でも効果的なプレゼンテーションツールとして役立つことを示します。

