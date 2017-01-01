新入社員と人事マネージャーを対象にした60秒のオンボーディングビデオを制作し、「AIアバター」が初期トレーニングを効率化する方法を示します。ビジュアルスタイルは温かく歓迎するもので、多様なアバターが会社の方針や文化を紹介し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して生成されたフレンドリーでプロフェッショナルなナレーションが伴います。これにより、新入社員向けの「AIトレーニングビデオ」で一貫したメッセージを確保します。

