AIトレーニングビデオ用アバタージョブトレーニングメーカー
ダイナミックなAIアバターを使用して魅力的な社員トレーニングビデオを簡単に作成し、エンゲージメントを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製品スペシャリストと営業チーム向けに、新製品の特徴を「カスタムアバター」を使用して紹介する45秒の「企業トレーニングビデオ」を作成します。ビジュアルは洗練されてハイテクで、鮮明なグラフィックと自信に満ちた熱意あるナレーションが特徴で、正確な「字幕/キャプション」によってアクセシビリティが向上します。このビデオは、学習を魅力的で記憶に残るものにするために、主要な販売ポイントを強調します。
ITサポートスタッフとエンドユーザー向けに、複雑なソフトウェアアップデートを「AIプレゼンター」で説明する30秒の簡潔な指導ビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンでチュートリアルに特化し、画面録画と明確なアニメーションを使用し、正確で情報豊富なナレーションがサポートします。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、技術的な概念を簡素化したプロフェッショナルな「AIトレーニングビデオ」を迅速に組み立てます。
グローバルチームと国際人事部門を対象にした50秒の説得力のある「社員トレーニングビデオ」を設計し、「リアルな話すAIアバター」が複数の言語で一貫したトレーニングを提供する方法を示します。ビジュアルアプローチはグローバルで包括的であり、異なる言語を話すアバターをフィーチャーし、「ナレーション生成」が多言語対応を示します。このビデオは、世界中の「企業トレーニングビデオ」の効率とリーチを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIアバターメーカーは、トレーニングビデオの創造性とエンゲージメントをどのように向上させますか？
HeyGenのAIアバターメーカーを使用すると、リアルな話すAIアバターをフィーチャーしたダイナミックで魅力的なAIトレーニングビデオを作成できます。さまざまなカスタムアバターやAIプレゼンターを使用してコンテンツを提供することで、視聴者のエンゲージメントを大幅に向上させ、企業トレーニングビデオをより記憶に残るものにします。
HeyGenは高品質でスタジオのような企業トレーニングビデオを制作するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、事前に構築されたテンプレートとシーンを備えた包括的なテキストからビデオへのエディターを提供し、スタジオ品質のビデオを簡単に制作できます。ナレーション生成、豊富なメディアライブラリ、ブランディングコントロールなどの機能を活用して、プロフェッショナルで視覚的に魅力的な企業トレーニングビデオを作成できます。
HeyGenのリアルな話すAIアバターを社員トレーニングビデオに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenでは、カスタムアバターの作成やブランディングコントロールの適用など、視覚的なカスタマイズが可能で、AIプレゼンターを会社の美学に完全に合わせることができます。これにより、社員トレーニングビデオが一貫したプロフェッショナルでブランドに合った外観を維持します。
HeyGenは、テキストを多言語対応の魅力的なAIトレーニングビデオに変換するプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenのプラットフォームは、スクリプトを直接魅力的なAIトレーニングビデオに変換する高度なテキストからビデオへの技術を使用して、コンテンツ作成を効率化します。自動字幕、ナレーション生成、強力な多言語サポートを含み、どのような視聴者にもアクセス可能でグローバルに関連するトレーニングコンテンツを簡単に作成できます。