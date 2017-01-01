アバタージョブトレーニングジェネレーター：魅力的なコースを迅速に作成
オンラインコースを魅力的でインタラクティブなトレーニングビデオに変換します。強力なAIアバターを活用して、受講者を引き込み、学習を促進します。
既存の従業員や顧客を対象に、新しい製品機能やソフトウェアのアップデートをオンラインコースの一環として紹介する60秒の簡潔な指導ビデオを作成してください。このビデオは、詳細なスクリプトから直接生成された明確なオンスクリーンテキストを備えた、魅力的でダイナミックなビジュアルスタイルが必要です。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、AIビデオジェネレーターがすべての重要なポイントを効果的に伝えます。
L&Dチームや部門マネージャー向けに、eラーニングフレームワーク内で特定のチームの更新情報や成功事例を発表する30秒のパーソナライズされた内部コミュニケーションビデオを制作してください。このビデオは、温かく励みになるボイスオーバー生成を行うカスタムAIアバターを採用し、チームスピリットとエンゲージメントを促進するために、親しみやすくプロフェッショナルなビジュアルとオーディオスタイルを採用します。
会社のポリシーや簡単な安全ヒントをリフレッシュするための45秒のチュートリアルビデオを作成し、既存のインタラクティブコースにシームレスに統合します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、視覚的に明確で直接的なビデオを迅速に組み立て、簡潔な音声でサポートし、AIコースジェネレーターによる迅速な知識移転を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、AIアバターと使いやすいプラットフォームを使用して、魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、制作時間と複雑さが大幅に削減されます。
HeyGenで自分のブランド用にカスタムAIアバターを使用できますか？
はい、HeyGenではカスタムAIアバターや自分自身のデジタルツインを作成し、パーソナライズされたブランドコンテンツを作成できます。AIアバタージェネレーターを使用して、ユニークなブランドアイデンティティを際立たせることができます。
HeyGenはオンラインコースやeラーニングコンテンツに最適な理由は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIボイスオーバーや多言語サポートなどの機能を提供する効果的なAIコースジェネレーターとして機能し、魅力的なオンラインコースやeラーニング教材を迅速に作成します。高品質なコンテンツを効率的に提供するのに役立ちます。
アバタージョブトレーニングにHeyGenを使用する理由は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIアバターを使用したダイナミックなトレーニングビデオを制作する効果的なアバタージョブトレーニングジェネレーターとして機能します。この技術は、オンボーディングと従業員のエンゲージメントを向上させ、プロフェッショナルで一貫したコンテンツを提供します。