忙しいスタートアップの創業者を対象に、1分間のビデオを作成し、どのようにして効果的な投資家向けのアップデートを簡単に生成できるかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、フレンドリーなAIアバターが明確で簡潔なマイルストーンと進捗を紹介します。HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、プレーンテキストをダイナミックなビデオメッセージに変換し、貴重な時間を節約しながら、ステークホルダーへの一貫した高品質なコミュニケーションを確保します。

ビデオを生成