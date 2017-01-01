アバター投資家コミュニケーションメーカー: AIビデオレポート
創業者の皆様、スクリプトから直接生成されたパーソナライズされたビデオレポートで、魅力的な投資家向けアップデートを提供しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
投資家関係チーム向けに、次の資金調達ラウンドのための魅力的でパーソナライズされたビデオレポートを作成する方法を紹介する45秒の指導ビデオをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的で直接的であり、ダイナミックなグラフィックスを使用して自信に満ちたAIアバターが提示する重要なデータポイントを強調します。このビデオは、HeyGenの直感的なテンプレートとシーンを使用して、説得力のあるAIビデオレポートを簡単に作成できることを強調し、複雑な情報を潜在的な投資家にとって理解しやすくします。
グローバル企業と投資家コミュニケーションの専門家を対象に、アバター投資家コミュニケーションメーカーの多様性を示す90秒のプロモーションビデオを開発します。このビデオは国際的で洗練されたビジュアルスタイルを採用し、多様なAIアバターがさまざまな言語で一貫した投資家向けアップデートを提供する様子を紹介します。HeyGenの高度なボイスオーバー生成機能とAIアバターを組み合わせることで、追加の制作コストをかけずに、より広範な投資家層にシームレスで多言語のコミュニケーションを可能にする方法を強調します。
VC、潜在的な投資家、C-suiteエグゼクティブ向けに、プロフェッショナルなAIビデオレポートを作成するプロセスを詳述する2分間のチュートリアルビデオを制作します。このプレゼンテーションは権威あるエグゼクティブなビジュアルスタイルを維持し、洗練されたAIアバターによって専門的に紹介される明確なチャートとグラフを組み込みます。HeyGenが投資家向けアップデートメーカーとして、直感的な字幕/キャプション機能を通じて重要な指標と最近の成果を簡単に含める方法を強調し、すべての重要な詳細が明確かつ効果的に伝えられることを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして投資家向けアップデートのためのAIビデオレポートの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を活用し、創業者が迅速にプロフェッショナルなAIビデオレポートを生成できるようにします。これにより、マイルストーンと進捗のコミュニケーションが効率化され、エンゲージメントが向上します。
HeyGenはパーソナライズされた投資家コミュニケーションのためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色をパーソナライズされたビデオレポートに組み込むことができます。さまざまなテンプレートとシーンを利用して、すべての投資家向けアップデートで一貫したプロフェッショナルなブランドイメージを維持します。
HeyGenは多言語の投資家コミュニケーションとビデオ作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはスクリプトからのテキスト-to-ビデオと高度なボイスオーバー生成を通じて多言語対応をサポートしており、効果的なアバター投資家コミュニケーションメーカーです。また、自動キャプションを追加して、グローバルなオーディエンスに投資家向けアップデートを届けることができます。
HeyGenはどのようにしてスクリプトをプロフェッショナルなAIビデオレポートに変換しますか？
HeyGenのプラットフォームは、洗練されたAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、スクリプトをダイナミックなAIビデオレポートに効率的に変換します。このプロセスにはボイスオーバー生成が含まれ、アクセシビリティのために自動キャプションを組み込むことができ、投資家向けアップデートのビデオ作成を効率化します。