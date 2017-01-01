60秒の魅力的な投資家向けアップデート動画を作成し、初期段階の創業者がシード資金を引き付けるために、洗練されたAIアバターが重要なマイルストーンを伝える様子を想像してください。ビジュアルスタイルはスリークでモダン、動的なテキストアニメーションを取り入れ、自信に満ちたエネルギッシュなナレーションがスクリプトから直接生成されます。HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオとAIアバター機能を活用して、潜在的なVCに響く魅力的なデジタルペルソナを作成します。

ビデオを生成