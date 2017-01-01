アバター投資家向けアップデートジェネレーター：コミュニケーションを向上させる

AIアバターを使用して魅力的な投資家向けアップデートを作成し、複雑なデータを明確で魅力的なビデオストーリーに変換します。

60秒の魅力的な投資家向けアップデート動画を作成し、初期段階の創業者がシード資金を引き付けるために、洗練されたAIアバターが重要なマイルストーンを伝える様子を想像してください。ビジュアルスタイルはスリークでモダン、動的なテキストアニメーションを取り入れ、自信に満ちたエネルギッシュなナレーションがスクリプトから直接生成されます。HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオとAIアバター機能を活用して、潜在的なVCに響く魅力的なデジタルペルソナを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

45秒のデータ駆動型投資家向けアップデートを制作し、四半期ごとの業績と主要指標を明確に説明します。この動画は、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのチャートとデータビジュアライゼーションを統合したプロフェッショナルで企業的なビジュアルスタイルを採用し、投資家関係メッセージの信頼性を高める明確で権威あるナレーション生成を伴います。
CEOから特定の投資家への30秒のパーソナライズされたコミュニケーション動画を開発し、迅速で影響力のあるビジネスインサイトを共有します。ビジュアルアプローチは温かく直接的で、プロフェッショナルな設定でリアルなAIアバターを使用し、明確さを確保するためにクリーンな字幕/キャプションを使用します。このプロンプトは、HeyGenの高度なAIアバターと字幕/キャプション機能を使用して、魅力的なデジタルペルソナを通じてパーソナライズされたセールスタッチを提供することに焦点を当てています。
成長中のスタートアップが重要な製品発表や市場拡大を多様な投資家グループに発表するための60秒の動画を作成し、強力なコンテンツ作成を強調します。ビジュアルスタイルは、グローバルテーマのグラフィックスと洗練された明瞭な声を取り入れた、希望に満ちた視覚的に豊かなものにします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、投資家コミュニケーションがすべてのチャネルで最大限に活用されるようにします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

アバター投資家向けコミュニケーションジェネレーターの仕組み

AIアバターを使用して投資家向けアップデートを魅力的なビデオメッセージに変換し、コミュニケーションを簡素化し、エンゲージメントを向上させます。

Step 1
AIアバターを選択
ブランドを代表する多様なリアルなAIアバターから選択し、投資家向けアップデートビデオにプロフェッショナルで魅力的なトーンを設定します。
Step 2
スクリプトを追加してナレーションを生成
投資家向けアップデートのスクリプトを入力し、選択したアバターに完全に一致する自然なナレーションを自動的に生成します。
Step 3
ビデオコンテンツをカスタマイズ
メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合し、データとインサイトを明確かつプロフェッショナルに提示することでメッセージを強化します。
Step 4
アップデートをエクスポートして共有
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに対応させ、投資家コミュニケーションが影響力を持ち、広くアクセス可能であることを保証します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

投資家を鼓舞し、情報を提供

投資家を引き付け、情報を提供するためのインスピレーションと説得力のあるプレゼンテーションを行います。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして投資家向けアップデートと関係を向上させることができますか？

HeyGenは、従来の投資家向けアップデートを動的で魅力的なビデオ体験に変えるために、先進的なAIアバター技術を使用します。私たちのアバター投資家向けアップデートジェネレーターは、創業者やVCがデータ駆動型のアップデートを提供し、より強力な投資家関係とパーソナライズされたコミュニケーションを促進します。

HeyGenはどのようなAIアバターとデジタルペルソナを生成できますか？

HeyGenは、非常にリアルでカスタマイズ可能なAIアバターの作成を可能にし、ブランドに合わせた魅力的なデジタルペルソナを生成します。クリーンなリップシンクと広範なカスタマイズオプションを備えたHeyGenは、さまざまなアプリケーションでユニークなビデオコンテンツを制作するための創造的な自由を提供します。

HeyGenはどのようにしてテキストからのビデオコンテンツ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオをリアルなAIボイスとアバターで変換することで、ビデオコンテンツ作成を簡素化します。私たちのプラットフォームは、さまざまなテンプレートと高度なナレーション生成を提供し、複雑な機器を必要とせずに高品質のビデオを大規模に制作することを可能にします。

HeyGenはグローバルなオーディエンス向けの多言語ビデオ制作をサポートできますか？

はい、HeyGenはビデオのローカリゼーションと吹き替えのための強力な多言語サポートを提供し、70以上の言語を提供しています。この機能により、企業はグローバルにコミュニケーション努力を拡大し、多様なオーディエンスに対してパーソナライズされたコミュニケーションとエンゲージメントを強化することができます。