アバター内部コミュニケーションメーカー：チームを引きつける
スクリプトからのテキスト-to-ビデオで、プロフェッショナルで魅力的な内部コミュニケーションビデオをより速く作成します。
営業支援チーム向けに30秒のダイナミックなビデオを開発し、新しい製品機能を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュでモダンなものにし、より速くビデオを作成することを目指します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して、効果的なプレゼンテーションを迅速に組み立て、AIアバターが主要な販売ポイントを効果的に強調します。
マーケティング部門向けに60秒の洗練されたブランド発表を制作し、会社の最新の取り組みを強調します。ビジュアルプレゼンテーションは高品質でブランドに沿ったものであり、自信に満ちた明確な声を使用します。HeyGenのAIアバターフィーチャーを活用して、ユニークで一貫したブランドフェイスを確保し、カスタマイズ可能なAIアバター要素を簡単に適用しながら、ビデオ全体で強力なブランドコントロールを維持します。
学習・開発チームを対象にした15秒の簡潔なマイクロラーニングビデオを作成し、職場でのクイックヒントを説明します。スタイルは情報提供的で親しみやすく、明確で簡潔なAI生成の対話を使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、パーソナライズされたトレーニングを提供する話すAIアバターを使用して、効率的に魅力的なコンテンツを作成します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIアバターでどのように内部コミュニケーションを強化できますか？
HeyGenのAIアバターメーカーを使用すると、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを迅速に変換し、内部コミュニケーションのための魅力的で一貫性のあるビデオコンテンツを作成できます。これにより、プロフェッショナルでスタジオ品質のビデオを使用して、組織全体に重要なメッセージを簡単に届けることができます。
HeyGenがビデオコンテンツ作成の効率的なツールである理由は何ですか？
HeyGenは、リアルなアバターを使用してスクリプトからプロフェッショナルなビデオを生成することで、ビデオコンテンツ作成を簡素化します。事前に構築されたテンプレートと使いやすいインターフェースにより、トレーニングや営業支援などのビデオを撮影機材なしでより速く作成できます。
HeyGenでAIアバターやブランディングをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAIアバターの広範なカスタマイズオプションを提供し、ブランドアイデンティティに合わせることができます。ブランディングコントロールを適用し、リアルなアバターの中から選択して、ブランドに沿った魅力的なビデオコンテンツを作成できます。
HeyGenはHRチームの社員トレーニングやオンボーディングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、AI生成の対話とカスタマイズ可能なAIアバターを使用して、HRチームが効果的なトレーニングビデオやオンボーディング資料を作成するのを支援します。複数の言語に対応しており、多様な労働力に共感するパーソナライズされたトレーニングコンテンツを提供し、一貫したメッセージを確保します。