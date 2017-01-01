アバター保険説明メーカー：ポリシー説明を簡素化

リアルなAIアバターを使用して魅力的な保険ポリシーの説明を作成。複雑な情報を明確で理解しやすいビデオに変換します。

複雑な新しい保険商品を簡単に説明する、潜在顧客向けの45秒の魅力的なマーケティングビデオを想像してください。この陽気でアニメーション化された説明は、フレンドリーなAIアバターをフィーチャーし、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、ポリシーの詳細を簡単に理解できるようにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい保険代理店向けに設計された60秒のプロフェッショナルな指導ビデオを作成し、複雑なポリシーの除外事項を巧みに説明します。ビジュアルスタイルはクリーンで権威あるもので、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用して生成された明確で簡潔なナレーションにより、正確なポリシーの説明を保証します。
サンプルプロンプト2
独立した保険ブローカー向けに、30秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発し、「AIエクスプレイナービデオメーカー」の力を示します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用し、この視覚的に鮮やかで陽気なビデオは、創造的なエンジンが複雑な保険の概念をソーシャルメディア向けの理解しやすいショートに変える方法を強調し、忙しいプロフェッショナルをターゲットにします。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーを対象にした50秒の情報ビデオを制作し、商業責任保険の利点を説明します。洗練されたモダンなビジュアルスタイルと安心感のあるトーンで、このビデオはHeyGenの「AIアバター」を活用して、重要なカバレッジポイントを効率的に提示し、視聴者に必要な情報を提供します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

アバター保険説明メーカーの使い方

AIアバターを使用してプロフェッショナルで魅力的な保険説明ビデオの作成を効率化し、複雑なポリシーを視聴者にとって明確で理解しやすいものにします。

1
Step 1
説明スクリプトを作成
保険ポリシーの説明を作成します。テキストを入力するだけで、クリエイティブエンジンがスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してビデオに変換する準備をします。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドを代表する多様なAIアバターから選択します。これらのリアルなデジタルプレゼンターがポリシーの説明をナレーションし、視聴者のエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
カスタムブランディングを適用
会社のロゴや特定のカラーパレットを統合してブランドアイデンティティを強化します。ブランディングコントロールを利用して、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
すべての要素が揃ったら、高品質の保険説明ビデオを生成します。さまざまなアスペクト比で簡単にダウンロードでき、あらゆるプラットフォームに対応するエンドツーエンドのビデオ生成機能を活用します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

保険マーケティングキャンペーンを加速

AI駆動の創造性で、保険商品の高インパクトなマーケティングビデオや広告を迅速に制作し、効率的に幅広いオーディエンスにリーチします。

よくある質問

HeyGenは保険のような専門的なコンテンツのAIエクスプレイナービデオメーカーとしてどのように機能しますか？

HeyGenの強力なAIエクスプレイナービデオメーカーは、保険ポリシーの説明のような複雑なコンテンツの作成を簡素化するために設計されています。ユーザーはAIアバターを活用し、ビデオスクリプトをプロフェッショナルな説明ビデオに変換し、明確さとエンゲージメントを確保します。

HeyGenで作成したビデオを自分のブランドのアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なカスタムブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラー、その他の要素をシームレスに統合できます。これにより、すべてのマーケティングビデオとポリシーの説明が企業のアイデンティティに完全に一致します。

HeyGenが提供する魅力的なビデオコンテンツ生成のためのユニークな機能は何ですか？

HeyGenは高度なAIアバターと最先端のテキストからビデオ技術を活用して、コンテンツを生き生きとさせます。これには自動ボイスオーバー生成と字幕/キャプションが含まれ、ポリシーの説明のような複雑な情報を視聴者にとって理解しやすくします。

HeyGenを使用してどのくらいの速さで高品質のビデオを制作できますか？

HeyGenの直感的なオンラインビデオエディターと豊富なビデオテンプレートライブラリを使用すると、高品質のコンテンツを迅速に制作できます。AIビデオメーカーは制作時間を大幅に短縮し、マーケティングビデオや保険トレーニング資料の効率的な作成を可能にします。