アバター保険解説ジェネレーター: 魅力的な説明を作成

AIアバターを活用して複雑なポリシーの説明を簡素化し、パーソナライズされたトーキングビデオでクライアントを引き付けます。

保険代理店やブローカー向けに、複雑なポリシーを簡単に説明する1.5分の技術解説ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでモダンなもので、AIアバターが明確なテキストオーバーレイと共に正確な情報を提供します。音声は明瞭で権威あるAIのナレーションで、HeyGenのAIアバターと音声生成機能を活用して複雑なポリシーの詳細を効果的に伝えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい保険社員や研修生を対象にした2分の教育解説ビデオを制作し、新製品の提供の利点を説明します。ビジュアルスタイルは魅力的で教育的なもので、HeyGenのテンプレートとシーンを使用し、メディアライブラリからのサポートグラフィックスを組み込みます。スクリプトからのテキストをビデオに変換したフレンドリーで情報豊かなナレーションが、すべての学習者に明確さと理解を保証します。
サンプルプロンプト2
既存の保険契約者や潜在的な顧客向けに、最近の更新に関するポリシー説明を簡素化する1分のパーソナライズされたトーキングビデオを開発します。ビジュアルスタイルは親しみやすく、アプローチしやすいもので、ダイナミックな表情を持つリアルなトーキングアバターを特徴とします。このビデオは、HeyGenのAIアバターと字幕/キャプションを使用してアクセシビリティと明確さを確保し、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
サンプルプロンプト3
保険マーケティングチームやコンテンツクリエイター向けに、ソーシャルメディア全体で迅速なコンテンツ生成を目的とした45秒のビデオマーケティングピースを作成します。ビジュアルスタイルはダイナミックでテンポの速いもので、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用してシーンを迅速にアニメーション化します。プロフェッショナルでアップビートなナレーションが鮮明なビジュアルに伴い、さまざまなプラットフォームでの最適な表示を保証するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバター保険解説ジェネレーターの仕組み

複雑な保険ポリシーをリアルなAIアバターと直感的なツールで迅速に明確で魅力的なビデオ説明に変換し、クライアントとのコミュニケーションを簡素化します。

1
Step 1
解説スクリプトを作成
テキストエディタにポリシーの詳細や説明を入力することから始めます。私たちのテキストからビデオへの技術が、スクリプトをダイナミックなビデオに変換する準備をします。
2
Step 2
AIアバターと音声を選択
ブランドを代表する多様なAIアバターから選択します。選んだアバターに、スクリプトから生成された自然で魅力的なナレーションを組み合わせます。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルでカスタマイズ
ロゴやカラースキームを含むブランディングコントロールを適用し、メディアライブラリや直感的なテンプレートから関連するビジュアルを使用してビデオを強化し、複雑なポリシーを理解しやすくします。
4
Step 4
ビデオを生成して共有
自動字幕/キャプションを含む最終ビデオを制作し、さまざまなアスペクト比でエクスポートします。パーソナライズされたトーキングビデオをすべてのチャネルで簡単に共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高インパクトな保険ビデオ広告を開発

.

AIアバターを使用して説得力のあるパーソナライズされたトーキングビデオを生成し、販売を促進し、新しい保険商品と利点を効果的にマーケティングします。

background image

よくある質問

HeyGenはAI解説ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは、多様なリアルなトーキングアバターを使用して、テキストをビデオに簡単に変換することを可能にします。この直感的なプロセスにより、魅力的なビデオを迅速に作成し、ビデオ制作のワークフロー全体を簡素化します。

HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、ブランドのアイデンティティに完全に一致するようにビデオを調整できる高度なブランディングコントロールなどの強力な技術機能を提供します。さらに、プラットフォームは自動字幕/キャプションと高品質の音声生成をサポートし、アクセシビリティと制作価値を向上させます。

HeyGenはソーシャルメディアビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはソーシャルメディアやビデオマーケティングのために魅力的なビデオを迅速に作成するために設計された効率的なAIビデオジェネレーターです。直感的なテンプレートと組み合わせたスムーズなテキストからビデオへのプロセスにより、広範なビデオ編集の専門知識なしで魅力的なコンテンツを制作することができます。

HeyGenのアバター保険解説ジェネレーターは保険業界にどのように役立ちますか？

HeyGenは高度なアバター保険解説ジェネレーターおよび保険解説ビデオメーカーとして機能し、パーソナライズされたトーキングビデオの作成を促進します。この機能により、企業は複雑なポリシーを簡素化し、明確な教育解説ビデオを提供して、クライアントのエンゲージメントとコミュニケーションを向上させることができます。