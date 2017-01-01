アバター指導ビデオメーカー: 魅力的なトレーニングビデオを作成

プロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に制作。高度なAIアバターを活用して、スクリプトをダイナミックで魅力的なコンテンツに変換します。

新しいソフトウェア機能に興味を持つ潜在顧客をターゲットにした、45秒の魅力的な製品説明ビデオを作成してください。モダンでクリーンなビジュアルスタイルとアニメーショングラフィックスを使用し、親しみやすく熱意のある音声で届けます。HeyGenの強力なAIアバターを活用して、複雑な情報を視聴者にとって理解しやすく、魅力的に紹介します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員や新しいプラットフォームユーザーを対象にした、60秒の歓迎オンボーディングビデオを開発してください。温かく招かれるようなビジュアルとプロフェッショナルで安心感のある音声トーンでデザインされています。このトレーニングビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、個人が新しい環境にスムーズに適応できるように案内します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアのフォロワーや潜在的なクライアント向けに、30秒のインパクトのあるマーケティングビデオを制作してください。ダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルに、元気な音楽と自信に満ちた声を組み合わせます。HeyGenの高度なボイスオーバー生成を取り入れ、AIビデオジェネレーターの効率性を強調し、プロフェッショナルなコンテンツがどれだけ迅速に作成できるかを示します。
サンプルプロンプト3
既存のユーザー向けに、アバター指導ビデオメーカー内の特定のカスタマイズ機能を紹介する50秒のクイックチップを作成してください。ビジュアルと音声スタイルは情報的で簡潔であり、ステップバイステップのガイダンスを提供し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、デモンストレーションの明確さと正確さを確保し、ユーザーが効果的にコンテンツをパーソナライズできるようにします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバター指導ビデオメーカーの仕組み

AI搭載のアバターでスクリプトを魅力的な指導ビデオに簡単に変換し、トレーニングやマーケティングなどのコンテンツ制作を効率化します。

1
Step 1
スクリプトでプロジェクトを作成
新しいビデオを作成し、指導スクリプトを貼り付けることから始めます。プラットフォームは「スクリプトからのテキストビデオ」を活用してコンテンツを自動的に同期し、ダイナミックなビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様な「AIアバター」ライブラリから選択して、指示を生き生きとさせます。選択したアバターがスクリプトをナレーションし、コンテンツをより魅力的で個人的なものにします。
3
Step 3
テンプレートでビデオをカスタマイズ
プロフェッショナルな「テンプレートとシーン」で指導ビデオを強化します。ブランド、背景音楽、その他のビジュアル要素を簡単に追加して、メッセージに合わせます。
4
Step 4
マスターピースをエクスポートして共有
満足したら、高品質の指導ビデオを簡単にエクスポートします。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、コンテンツがどのプラットフォームや視聴者にも完璧にフォーマットされ、即座にインパクトを与える準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

企業トレーニングの効果向上

AIアバターとダイナミックなビデオコンテンツを活用して、企業トレーニングプログラムにおける受講者のエンゲージメントと情報保持を大幅に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはクリエイティブプロジェクトのビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、多様なクリエイティブコンテンツの制作を効率化します。ユーザーは、すぐに使えるテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、テキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオに迅速かつ効率的に変換できます。

HeyGenは高品質なマーケティングビデオや説明ビデオの制作に使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的なマーケティングビデオキャンペーン、包括的な製品説明ビデオ、効果的なオンボーディングビデオコンテンツを作成するための理想的なAIビデオプラットフォームです。高度なテキストからビデオへのAIジェネレーターとボイスオーバー生成機能により、さまざまなクリエイティブニーズに対応した洗練されたプロフェッショナルなビデオを制作できます。

HeyGenはビデオコンテンツのカスタマイズ機能を提供していますか？

HeyGenは、ビデオがブランドアイデンティティを反映するようにするための広範なカスタマイズ機能を提供しています。選択したAIアバターをパーソナライズし、ロゴや色などのブランドコントロールを適用し、さまざまなシーンを利用してクリエイティブなビジョンに完璧にマッチさせることができます。

HeyGenを使って魅力的な指導ビデオやトレーニングビデオをどのように作成できますか？

HeyGenを使用すると、アバター指導ビデオメーカーとして簡単に魅力的なトレーニングビデオやコンプライアンス研修モジュールを制作できます。プラットフォームでは、話すアバターを選択し、スクリプトを入力して、視聴者を教育するのに最適なプロフェッショナル品質のビデオを生成できます。