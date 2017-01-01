アバターHRビデオメーカーで魅力的なHRビデオを作成
AIアバターで社員のエンゲージメントを高め、HRトレーニングを効率化します。
全社員向けに60秒の情報ビデオをデザインし、新しいコンプライアンス研修ポリシーを明確かつプロフェッショナルに説明します。ビジュアルスタイルにはクリーンなグラフィックスと関連するストックメディアを取り入れ、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトから直接生成された中立的で権威ある声を特徴とします。
既存の社員を対象にした30秒のプロモーションビデオを作成し、新しい社内イニシアチブへの社員の関与を高めます。ビジュアルスタイルはダイナミックでアップビートなもので、ポジティブなイメージをフィーチャーし、HeyGenの高度なナレーション生成を使用してエネルギッシュでモチベーションを高めるメッセージを届けます。
HRチームメンバー向けに40秒の簡潔な指導ビデオを開発し、新しいHRソフトウェアのナビゲートに関するクイックヒントを提供します。ビジュアルスタイルはクリーンで画面録画されており、ユーザーをガイドする明確で簡潔な声があり、HeyGenの正確な字幕/キャプションを目立たせて、アクセシビリティを確保し、重要なステップを強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはHRトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストをプロフェッショナルな「HRトレーニングビデオ」に迅速に変換します。「AIアバター」と「テキストからビデオ」への機能を備えた効率的な「AI HRビデオメーカー」として機能し、「社員のエンゲージメント」のための「トレーニングビデオ」をどのHR部門でも簡単に作成できます。
HeyGenは効果的なオンボーディングおよび採用コンテンツの作成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは「オンボーディングビデオ」や「採用」イニシアチブに特化した「カスタマイズ可能なテンプレート」と「AIアバター」を提供します。これにより、HRチームは迅速に魅力的なコンテンツを作成し、初日から「社員のエンゲージメント」を向上させることができます。
HeyGenがHRコミュニケーションのための強力なAIアバター生成ツールである理由は何ですか？
HeyGenはリアルな「AIアバター」、多様な「ナレーション生成」、および「多言語アバター」のサポートを提供することで、先進的な「AIアバター生成ツール」として際立っています。これにより、グローバルな労働力に響くインパクトのある「アバターHRビデオメーカー」コンテンツを作成することができます。
HeyGenはコンプライアンス研修やその他の重要なHR学習のためのソリューションを提供していますか？
はい、HeyGenは重要な「コンプライアンス研修」やその他の「HRトレーニング」資料の開発に最適です。「字幕/キャプション」をサポートし、さまざまな学習プラットフォームに容易に適応可能なビデオコンテンツを生成できます。シームレスな展開のための「LMS統合」の可能性も含まれています。