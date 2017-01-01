アバターHRビデオジェネレーター：魅力的なHRビデオを作成

プロフェッショナルなHRビデオで従業員トレーニングを効率化。AIアバターを使用して素晴らしいコンテンツを簡単に生成し、大幅な時間節約を実現。

新入社員向けに45秒の歓迎オンボーディングビデオを作成し、フレンドリーなAIアバターが会社の文化を説明します。ビジュアルスタイルは温かく招待的で、明瞭でプロフェッショナルなナレーションを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、これらの重要なオンボーディングビデオのナラティブを簡単に生成します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRマネージャーとL&Dスペシャリストを対象とした60秒の情報提供HRビデオをデザインし、従業員トレーニングモジュールのベストプラクティスを示します。ビデオはモダンで魅力的なビジュアル美学を持ち、アップビートなバックグラウンドミュージックと自信に満ちたナレーションを備えています。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、これらの重要なトレーニングビデオをプロフェッショナルに見せます。
サンプルプロンプト2
既存の従業員向けに新しい会社方針についての30秒のアップデートビデオをAIビデオジェネレーターを使用して開発します。ビジュアルスタイルは明るくシンプルで、安心感のある音声トーンとアクセシビリティのための自動字幕/キャプションを備えています。話すAIアバターが重要なメッセージを直接伝え、明確さを確保します。
サンプルプロンプト3
カスタムアバターを使用して、社内コミュニケーションの未来を紹介する45秒の企業コミュニケーションビデオを会社のリーダーシップ向けに制作します。ビジュアルスタイルは洗練されておりハイテクで、洗練されたナレーションを特徴としています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、AIビデオプラットフォーム全体で魅力的なビジュアルを強化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターHRビデオジェネレーターの使い方

AIアバターを使用してプロフェッショナルなHRとトレーニングビデオを簡単に作成。テキストを魅力的なコンテンツに変換し、従業員コミュニケーションと開発を効率化。

1
Step 1
AIアバターとテンプレートを選択
多様なリアルな「AIアバター」とプロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選び、HRまたはトレーニングビデオプロジェクトを開始します。
2
Step 2
スクリプトを作成し、音声を生成
HRメッセージやトレーニングコンテンツを「テキスト-to-ビデオエディター」に直接入力します。HeyGenが選択したアバターのために自然な音声に即座に変換します。
3
Step 3
ブランディングとメディアで強化
会社のロゴ、ブランドカラー、関連メディアを広範なライブラリから追加して「HRビデオ」をパーソナライズし、一貫性とインパクトを確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
希望のアスペクト比と品質を選んで「トレーニングビデオ」を完成させます。完成したビデオをエクスポートし、好みのプラットフォームやLMSでシームレスに共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

HRコミュニケーションを効率化

.

話すAIアバターを使用して、魅力的なHRアナウンス、方針の更新、内部のモチベーションメッセージを迅速に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてHRと従業員トレーニングビデオを強化できますか？

HeyGenはAIビデオジェネレーターを使用して、プロフェッショナルなHRと従業員トレーニングビデオを簡単に作成する力を組織に提供します。話すAIアバターを活用して、魅力的なオンボーディングビデオや重要なコンプライアンスコンテンツを作成し、従業員トレーニングプロセスを効率化します。

HeyGenはビジネスコミュニケーションにおいて効果的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenはテキストを簡単に魅力的なビデオに変換し、直感的なテキスト-to-ビデオエディターとして機能します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIボイスにより、広範な編集スキルがなくても、高品質なビジネスコミュニケーションを迅速に制作できます。

HeyGenはカスタムブランディングとユニークなAIアバターをサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴやカラーをビデオにシームレスに統合できます。また、カスタムアバターを作成してブランドのユニークな存在感を確保し、既存のAIアバターの幅広い選択肢を提供します。

HeyGenはHR以外のさまざまな種類の企業ビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HRやトレーニングビデオに優れているだけでなく、HeyGenの多用途なAIビデオジェネレーターは、さまざまな企業コンテンツを制作できます。AIアバターを活用することで、すべてのビデオコミュニケーションニーズにおいて大幅なコストと時間の節約を実現できます。