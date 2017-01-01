AIアバターオンボーディングビデオメーカー：HRオンボーディングを合理化

新入社員のオンボーディングを革新。高度なAIアバターを使用してトレーニングを合理化する魅力的でパーソナライズされたビデオを作成します。

HRマネージャーとIT管理者向けに、AIアバターオンボーディングビデオメーカーがどのようにコンテンツ作成を簡素化するかを示す1分間の技術的なウォークスルーをデザインしてください。ビデオはクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルで、情報豊かなナレーションを含み、AIアバターとスクリプトからの高度なテキストからビデオへの機能を使用して、既存のシステム内でタスクを自動化するシームレスなプロセスを強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

L&Dチームを対象に、90秒の魅力的でフレンドリーなビデオを制作し、新入社員のためのパーソナライズされたオンボーディング体験をどのように作成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは歓迎的で明確であり、観客に直接話しかける多様なAIアバターを取り入れ、正確な字幕/キャプションで強化されています。さまざまなプロフェッショナルテンプレートとシーンがどのように高品質な初期印象を与え、全体的な従業員体験を大幅に向上させるかを示します。
HRディレクターとオペレーションマネージャー向けに、HRオンボーディングにおける効率向上を強調する2分間のビジネス志向のビデオを開発します。ビジュアルスタイルはモダンで直接的であり、プロフェッショナルなAIアバターを使用してHeyGenがどのようにワークフローを合理化するかを説明します。AIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへのインテリジェントな使用を通じて、包括的なオンボーディングビデオを迅速に作成する方法を示し、チームが新しいトレーニング資料を迅速に展開できることを強調します。
グローバルHRチームを対象に、カスタムアバターと多言語配信の多様性に焦点を当てた45秒のダイナミックで包括的なビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ち、文化的に配慮されており、さまざまなカスタムアバターをフィーチャーしています。ボイスオーバー生成が多様な労働力間のコミュニケーションをどのように促進するかを強調し、メディアライブラリ/ストックサポートを使用してコンテンツを本当にパーソナライズし、グローバルな従業員紹介を実現する能力を示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アバターHRオンボーディングメーカーの使い方

AIアバターを使用して新入社員向けの魅力的でパーソナライズされたオンボーディングビデオを簡単に作成し、従業員体験を向上させ、HRトレーニングを合理化します。

1
Step 1
オンボーディングスクリプトを作成
歓迎メッセージを作成するか、プロフェッショナルテンプレートを活用して、従業員オンボーディングビデオの重要な情報をまとめます。
2
Step 2
AIアバターを選択
AIアバターを選んでメッセージを伝え、人間らしい存在感をHRオンボーディングコンテンツに加えます。
3
Step 3
ブランドカスタマイズを適用
ロゴや色などのブランドコントロールを適用して、一貫性を確保し、オンボーディングビデオを企業のアイデンティティに合わせます。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
自動生成された字幕付きの高品質なオンボーディングビデオを生成し、新入社員を効率的に歓迎し、情報を提供します。

使用例

AIアバターで新入社員をインスパイア

AIアバターを活用して、モチベーションを高める歓迎メッセージや企業文化ビデオを作成し、初日からポジティブな従業員体験を促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なAIアバターオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、先進的な`AIアバター`と強力な`AIビデオジェネレーター`を活用することで、`オンボーディングビデオ`コンテンツの作成を簡素化します。テキストを自然な`テキストから音声へのナレーション`に変換し、`HRオンボーディング`のワークフローを合理化できます。

HeyGenではAIアバターとビデオブランディングのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは広範なカスタマイズを提供し、ユニークな`カスタムアバター`を作成し、ロゴや色などの`ブランディングコントロール`を`プロフェッショナルテンプレート`に適用できます。これにより、`従業員オンボーディング`ビデオが会社のアイデンティティに完全に一致し、`従業員体験`を向上させます。

HeyGenはグローバルな従業員トレーニングビデオに多言語対応していますか？

はい、HeyGenは`テキストから音声へのナレーション`に対する強力な`多言語サポート`を提供し、異なる地域の`新入社員`向けに`ビデオを作成`できます。この機能により、世界中で効果的な`従業員トレーニングの合理化`と明確なコミュニケーションが可能になります。

HeyGenのAI機能を使用してどのくらい早く`オンボーディングビデオ`を生成できますか？

HeyGenの効率的な`AIビデオジェネレーター`と`プロフェッショナルテンプレート`を使用すると、スクリプトから高品質な`オンボーディングビデオ`を迅速に制作できます。この機能により、制作時間が大幅に短縮され、`新入社員`に一貫した`従業員体験`を迅速に提供できます。