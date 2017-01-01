アバターHRオンボーディングジェネレーター：トレーニングを効率化
新入社員のための魅力的なオンボーディングトレーニングを自動化。AIアバターでパーソナライズされた体験を提供し、社員満足度を向上させます。
新入社員を対象にした60秒の歓迎ナラティブビデオを開発し、パーソナライズされたオンボーディング体験を通じて会社文化を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく、親しみやすく、エネルギッシュであり、多様なAIアバターが彼らを迎え、重要な情報を提供し、初日から強力な社員体験を促進します。
HRマネージャーとL&Dスペシャリストを対象にした30秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成し、アバターHRオンボーディングジェネレーターを使用してカスタマイズされたトレーニング資料を作成する多様性を強調します。ビジュアルスタイルは活気に満ちた現代的なものであり、迅速なシーンの切り替えを描写し、HeyGenのテンプレートとシーンをさまざまな学習モジュールに簡単に適応させる方法を強調します。
グローバルな労働力のためのオンボーディングトレーニングを自動化しようとするHRプロフェッショナル向けに設計された50秒の情報ビデオを生成し、一貫したメッセージングの作成の容易さに焦点を当てます。ビジュアルアプローチはクリーンでプロフェッショナルであり、グローバルな包括性を少し加え、HeyGenが多言語コンテンツをサポートする能力を、洗練されたナレーション生成と自動生成された字幕/キャプションを通じて紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIオンボーディングビデオでHRオンボーディングをどのように強化しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターとテキスト読み上げを使用して、HRチームが魅力的なAIオンボーディングビデオを作成できるようにし、新入社員のためのトレーニング資料を自動化します。これにより、初日から一貫したプロフェッショナルな社員体験が保証されます。
HeyGenはパーソナライズされたオンボーディング体験のためにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、ブランディングコントロール、カスタムAIアバター、多言語対応のナレーション生成など、幅広いカスタマイズオプションを提供します。これにより、HRマネージャーはグローバルな労働力のためにパーソナライズされたオンボーディング体験を調整し、新入社員を会社文化にスムーズに統合することができます。
HeyGenはHRチームのためにオンボーディングトレーニングを本当に自動化できますか？
はい、HeyGenはスクリプトからの迅速なビデオ作成を可能にし、AIアバターを使用して一貫したトレーニング資料を提供することで、HRプロセスを効率化します。これにより、HRチームはオンボーディングトレーニングを自動化し、貴重な時間を節約しながら、すべての新入社員に包括的で魅力的なビデオ体験を提供できます。
HeyGenのAIアバターは社員のオンボーディング体験をどのように改善しますか？
HeyGenのAIアバターは一貫したデジタルインストラクターとして機能し、すべてのオンボーディングコンテンツにプロフェッショナルで魅力的な顔を提供します。このアバターHRオンボーディングジェネレーターの機能により、歓迎されるパーソナライズされたコミュニケーションチャネルが作成され、新入社員の全体的な社員体験が大幅に向上します。