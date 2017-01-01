スタッフのエンゲージメントを高めるホスピタリティトレーニングビデオメーカー
カスタムビデオを作成し、ダイナミックなAIアバターでスタッフのエンゲージメントを向上させ、チームのスキル開発を強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富なホスピタリティプロフェッショナル向けに、90秒のスキル開発ビデオを作成し、高度なゲストの紛争解決に焦点を当てます。このビデオはインタラクティブでシナリオベースのビジュアルスタイルを採用し、現実的なゲストとのやり取りをシミュレートし、落ち着いた指導的な音声トーンを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、トレーニング資料を効果的なビジュアルに変換し、アクセシビリティのためにサポート字幕/キャプションを追加します。
ホスピタリティマネジメントおよび人事部門を対象とした2分間の企業トレーニングビデオを制作し、AIを活用したソリューションのコスト削減を示します。ビジュアルスタイルは企業的で洗練されており、さまざまなホテルの設定で多様なHeyGen AIアバターを紹介し、権威ある説得力のある音声を使用します。このカスタムビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまな内部プラットフォームに完璧にフィットするようにし、プロフェッショナルなプレゼンテーションを保証します。
異なる部門のフロントラインスタッフ向けに、スタッフのエンゲージメントを高めることを目的とした45秒の包括的なホスピタリティトレーニングモジュールを設計します。このビデオは、HeyGenの事前構築されたテンプレートとシーンを使用して迅速に組み立てられ、エネルギッシュで理解しやすい音声ナラティブと組み合わせた魅力的で視覚的に豊かなスタイルが必要です。字幕/キャプションを含めて、リーチを最大化し、重要なメッセージを効果的に強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してホスピタリティトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、プロセス全体を簡素化します。ユーザーはリアルなAIアバターを活用し、スクリプトから直接プロフェッショナルなボイスオーバーを生成することで、テキストをビデオに簡単に変換でき、効率的なホスピタリティトレーニングビデオメーカーとなります。
HeyGenは高い制作コストをかけずにカスタム企業トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは企業トレーニング用のカスタムビデオを迅速に制作し、従来のビデオ制作費用を大幅に削減します。豊富なメディアライブラリとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、企業は魅力的なオンボーディングコンテンツやスキル開発モジュールをコスト効率よく開発できます。
HeyGenはトレーニングコンテンツにどのようなブランディングとアクセシビリティ機能を提供しますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオに会社のロゴや特定のカラースキームを統合することができます。さらに、組み込みの字幕とキャプションにより、ホスピタリティトレーニングコンテンツがより広い視聴者にアクセス可能となり、スタッフのエンゲージメントを向上させます。
HeyGenのバーチャルプレゼンターはホスピタリティトレーニングでどのようにスタッフのエンゲージメントを向上させますか？
HeyGenのAIアバターはバーチャルプレゼンターとして、ホスピタリティトレーニングプログラムにダイナミックで一貫した指導をもたらします。これらの魅力的なプレゼンターは集中力を維持し、チーム全体のスキル開発の効果を向上させ、スタッフのエンゲージメントを高めます。